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Spor

Süper Lig'de 32. hafta heyecanı başlıyor

Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta heyecanı yarın oynanacak olan Corendon Alanyaspor-HangiKredi Ümraniyespor maçı ile başlayacak.

AA27 Nisan 2023 Perşembe 09:07 - Güncelleme:
Süper Lig'de 32. hafta heyecanı başlıyor
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Spor Toto Süper Lig'de heyecan yarın başlayacak 32. hafta ile devam edecek.

Hafta, lider Galatasaray ile takipçilerinden Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta yapacağı derbiye de sahne olacak. Karşılaşma, 30 Nisan Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 32. haftanın müsabaka programı şöyle:

Yarın:

20.00 Corendon Alanyaspor-HangiKredi Ümraniyespor (Kırbıyık Holding)

29 Nisan Cumartesi:

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Fraport TAV Antalyaspor (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Arabam.com Konyaspor-Trabzonspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe (Sivas 4 Eylül)

19.00 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa (Eryaman)

30 Nisan Pazar:

19.00 Beşiktaş-Galatasaray (Vodafone Park)

1 Mayıs Pazartesi:

20.00 İstanbulspor-Bitexen Giresunspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

Not: Gaziantep FK'yı konuk etmesi gereken Yukatel Kayserispor ile Atakaş Hatayspor'u ağırlaması gereken Medipol Başakşehir 32. haftayı hükmen galip geçecek. Adana Demirspor da haftayı bay geçen ekip olacak.

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