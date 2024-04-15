İSTANBUL 28°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Nisan 2024 Salı / 8 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,4299
  • EURO
    34,5187
  • ALTIN
    2483.76
  • BIST100
    9679.8
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Süper Lig'de 32. hafta heyecanı sona erdi
Spor

Süper Lig'de 32. hafta heyecanı sona erdi

Trendyol Süper Lig'de 32. hafta heyecanı pazartesi seansında oynanan Alanyaspor-Galatasaray maçı ile sona erdi. İşte karşılaşmaların ardından oluşan puan durumu ve gelecek haftanın fikstürü...

AA15 Nisan 2024 Pazartesi 23:31 - Güncelleme:
Süper Lig'de 32. hafta heyecanı sona erdi
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'de 32. hafta yapılan tek maçla tamamlandı.

Ligde haftanın kapanış maçında Corendon Alanyaspor, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider giren Galatasaray'ı konuk etti. Dün maç fazlasıyla liderliği rakibine kaptıran sarı-kırmızılılar, kritik Alanya deplasmanından 4-0'lık galibiyetle döndü. Galatasaray, puanını 87'ye çıkararak liderliğini sürdürdü.

Zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe ise 1-0 geri düştüğü maçta deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendi.

BEŞ MAÇTIR KAZANAMAYAN BEŞİKTAŞ'TA SANTOS İLE YOLLAR AYRILDI

Ligin 32. haftasında Yılport Samsunspor'u konuk eden Beşiktaş, öne geçtiği maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Ligde son galibiyetini 27. hafta İstanbulspor karşısında alan siyah-beyazlılar, sonrasındaki 5 maçta galibiyet yüzü görmedi. Söz konusu süreçte 2 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Beşiktaş'ta Samsunspor maçının ardından Portekizli teknik adam Fernando Santos ile yollar ayrıldı.

VAR KOLTUĞUNDA YABANCI HAKEMLER OTURDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yabancı Video Yardımcı Hakem (VAR) atamasına başladı.

Federasyonun aldığı karar gereği bu haftadan itibaren sezon sonuna kadar kritik müsabakalarda yabancı VAR'lar görev yapacak.

Uygulamanın ilk haftasında MKE Ankaragücü-Gaziantep FK maçında İspanyol Mario Melero Lopez, Fatih Karagümrük-Fenerbahçe mücadelesinde Portekizli Andre Narciso, Alanyaspor-Galatasaray karşılaşmasında ise Portekizli Fabio Melo görev aldı.

SONUÇLAR

Süper Lig'in 32. haftasındaki maçlar ve sonuçları şöyle:

Trabzonspor-EMS Yapı Sivasspor: 0-1

Kasımpaşa-TÜMOSAN Konyaspor: 0-2

MKE Ankaragücü-Gaziantep FK: 3-1

Yukatel Adana Demirspor-Mondihome Kayserispor: 0-0

Beşiktaş-Yılport Samsunspor: 1-1

Siltaş Yapı Pendikspor-RAMS Başakşehir: 2-3

Çaykur Rizespor-Bitexen Antalyaspor: 3-0

Atakaş Hatayspor-İstanbulspor: 0-3

VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe: 1-2

Corendon Alanyaspor-Galatasaray: 0-4

PUAN DURUMU

Tamamlanan haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMLAROGBMAYAVP
1.GALATASARAY32283173205387
2.FENERBAHÇE32274185285785
3.TRABZONSPOR321641254421252
4.BEŞİKTAŞ32146124238448
5.ÇAYKUR RİZESPOR32146124347-448
6.RAMS BAŞAKŞEHİR FK32137124238446
7.KASIMPAŞA32137125557-246
8.EMS YAPI SİVASSPOR321111103843-544
9.BITEXEN ANTALYASPOR321012103637-142
10.CORENDON ALANYASPOR321012104146-542
11.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR32913104843540
12.YILPORT SAMSUNSPOR32108143642-638
13.MKE ANKARAGÜCÜ32813114041-137
14.MONDİHOME KAYSERİSPOR321010123645-937
15.TÜMOSAN KONYASPOR32812123445-1136
16.ATAKAŞ HATAYSPOR32712133644-833
17.GAZİANTEP FK3287173550-1531
18.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK3279163541-630
19.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR3279163664-2830
20.İSTANBULSPOR3247212559-3416

Not: Kayserispor ve İstanbulspor'un üçer puanı silinmiştir.

GELECEK HAFTANIN PROGRAMI

Trendyol Süper Lig'de 33. hafta 19 Nisan Cuma günü yapılacak tek maçla başlayacak. Gelecek haftanın müsabaka programı şu şekilde:

19 Nisan Cuma:

20.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü (Beşiktaş Park)

20 Nisan Cumartesi:

13.30 İstanbulspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Corendon Alanyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Yılport Samsunspor-Yukatel Adana Demirspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Mondihome Kayserispor-Trabzonspor (RHG Enertürk Enerji)

21 Nisan Pazar:

13.30 RAMS Başakşehir-Çaykur Rizespor (Başakşehir Fatih Terim)

16.00 Bitexen Antalyaspor-Atakaş Hatayspor (Corendon Airlines Park Antalya)

19.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa (Kalyon)

19.00 Galatasaray-Siltaş Yapı Pendikspor (RAMS Park)

22 Nisan Pazartesi:

20.00 EMS Yapı Sivasspor-Fenerbahçe (BG Grup 4 Eylül)

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.