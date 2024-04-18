Süper Lig'de 33. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 33. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü: Bahattin Şimşek
20 Nisan Cumartesi:
13.30 İstanbulspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Burak Şeker
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Corendon Alanyaspor: Oğuzhan Çakır
19.00 Yılport Samsunspor-Yukatel Adana Demirspor: Murat Erdoğan
19.00 Mondihome Kayserispor-Trabzonspor: Çağdaş Altay
21 Nisan Pazar:
13.30 RAMS Başakşehir-Çaykur Rizespor: Arda Kardeşler
19.00 Bitexen Antalyaspor-Atakaş Hatayspor: Abdulkadir Bitigen
19.00 Galatasaray-Siltaş Yapı Pendikspor: Direnç Tonusluoğlu
19.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa: Kadir Sağlam
22 Nisan Pazartesi:
20.00 EMS Yapı Sivasspor-Fenerbahçe: Cihan Aydın