İSTANBUL 16°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Nisan 2024 Pazartesi / 21 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,4726
  • EURO
    34,9471
  • ALTIN
    2439.2
  • BIST100
    10082.8
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Süper Lig'de 34. hafta tamamlandı! İşte son durum...
Spor

Süper Lig'de 34. hafta tamamlandı! İşte son durum...

Trendyol Süper Lig'de 34. hafta tamamlandı. Lider Galatasaray galibiyet serisini sürdürürken, Fenerbahçe de Beşiktaş'ı yenerek haftayı galibiyetle geçti.

IHA29 Nisan 2024 Pazartesi 22:55 - Güncelleme:
Süper Lig'de 34. hafta tamamlandı! İşte son durum...
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 34. haftası oynanan 10 maçla tamamlanırken, toplam 35 gol atıldı. Alanyaspor - İstanbulspor ve Trabzonspor - Gaziantep FK maçları haftanın en gollü mücadeleleri oldu. Ligde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, haftanın açılış maçında Adana Demirspor'u 3-0 mağlup ederek galibiyet serisini 15'e yükseltti. Kadıköy'de oynanan derbi karşılaşmasında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla yendi ve şampiyonluk şansını son haftalara taşıdı. Sarı-kırmızılılar 34 maç sonunda 93 puana ulaşırken, sarı-lacivertliler 89 puanla ikinci sırada yer aldı. Sahasında Gaziantep ekibine karşı 2-0 geriden gelerek 3 puana uzanan Trabzonspor ise puanını 58'e yükseltti ve haftayı üçüncü sırada tamamladı. Ligden düşmesi kesinleşen İstanbulspor'un yanı sıra, düşme hattında bulunan Pendikspor, Hatayspor, Gaziantep FK, hafta sonu oynanan müsabakalarda sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Haftanın maçları ve alınan sonuçlar şöyle:

Adana Demirspor - Galatasaray: 0-3

Sivasspor - Konyaspor: 1-0

Kasımpaşa - Samsunspor: 1-0

Fenerbahçe - Beşiktaş: 2-1

Hatayspor - Başakşehir: 1-2

Pendikspor - Kayserispor: 1-2

Alanyaspor - İstanbulspor: 6-0

Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü: 2-2

Trabzonspor - Gaziantep FK: 4-2

Fatih Karagümrük - Antalyaspor: 4-1

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.