Trendyol Süper Lig'de 34. hafta sona erdi.

TFF, Süper Lig'in 34. haftasında oynanan karşılaşmaların Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı.

Yayınlanan kayıtlarda Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi de yer aldı.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde Al-Musrati'nin kırmızı kartında yaşanan konuşmalar:

VAR: Volkan sana sahada inceleme öneriyorum, kırmızı kart için. Bileğin büküldüğünü görüyorsun, bileğe bak.

Volkan Bayarslan: Tamam bu benim için yeterli. 28 numara, net kırmızı kart.

İşte 34. haftanın VAR kayıtları;





