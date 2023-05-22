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Spor

Süper Lig'de 35. hafta tamamlandı

Spor Toto Süper Lig'de 35. hafta maçları tamamlandı. Haftanın kapanış maçında Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ü 4-1'lik skorla mağlup etti.

AA22 Mayıs 2023 Pazartesi 22:31 - Güncelleme:
Süper Lig'de 35. hafta tamamlandı
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Spor Toto Süper Lig'de 35. hafta maçları tamamlandı.

Haftanın kapanış maçında Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup etti.

Haftaya 76 puanla en yakın takipçisinin 5 puan önünde lider giren Galatasaray, konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u 2-0 yendi. Liderin takipçisi Fenerbahçe ise haftayı hükmen 3-0 galip kapattı.

Konuk ettiği MKE Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olan Hangi Kredi Ümraniyespor ise bitime 3 hafta kala küme düştü.

SONUÇLAR

Süper Lig'in 35. haftasında oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Kasımpaşa-İstanbulspor: 1-0

Yukatel Kayserispor-Corendon Alanyaspor: 0-4

Galatasaray-Demir Grup Sivasspor: 2-0

HangiKredi Ümraniyespor-MKE Ankaragücü: 1-2

Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir: 0-0

Adana Demirspor-Beşiktaş: 1-4

Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 4-1

- Puan durumu

Ligin 35. haftasında oynanan maçların ardından oluşan puan durumu şöyle:


OGBMAYAVP
1.GALATASARAY 33254473264779
2.FENERBAHÇE33235582394374
3.BEŞİKTAŞ 34228470313974
4.ADANA DEMİRSPOR33189670412963
5.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 331581045341153
6.TRABZONSPOR 33156125448651
7.ARABAM.COM KONYASPOR33121384536949
8.YUKATEL KAYSERİSPOR33154145457-349
9.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK331111116962744
10.CORENDON ALANYASPOR34118155262-1041
11.KASIMPAŞA33117154052-1240
12.MKE ANKARAGÜCÜ33116164047-739
13.FRAPORT TAV ANTALYASPOR33108154351-838
14.DEMİR GRUP SİVASSPOR34107174453-937
15.İSTANBULSPOR33105184061-2135
16.BITEXEN GİRESUNSPOR33810153756-1934
17.HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR3369184459-1527
18.GAZİANTEP FK 3367203163-3225
19.ATAKAŞ HATAYSPOR3365221974-5523

36. HAFTA

Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta maçlarının tamamı, 30 Mayıs Salı günü oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak. Haftanın programı şöyle:

Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor (Ülker)

MKE Ankaragücü-Galatasaray (Eryaman)

Bitexen Giresunspor-Trabzonspor (Çotanak Spor Kompleksi)

İstanbulspor-Adana Demirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

Corendon Alanyaspor-Kasımpaşa (Kırbıyık Holding)

Demir Grup Sivasspor-Arabam.com Konyaspor (Sivas 4 Eylül)

VavaCars Fatih Karagümrük-Yukatel Kayserispor (Stadı henüz açıklanmadı)

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