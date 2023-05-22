Süper Lig'de 35. hafta tamamlandı

Spor Toto Süper Lig'de 35. hafta maçları tamamlandı.
Haftanın kapanış maçında Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup etti.
Haftaya 76 puanla en yakın takipçisinin 5 puan önünde lider giren Galatasaray, konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u 2-0 yendi. Liderin takipçisi Fenerbahçe ise haftayı hükmen 3-0 galip kapattı.
Konuk ettiği MKE Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olan Hangi Kredi Ümraniyespor ise bitime 3 hafta kala küme düştü.
SONUÇLAR
Süper Lig'in 35. haftasında oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Kasımpaşa-İstanbulspor: 1-0
Yukatel Kayserispor-Corendon Alanyaspor: 0-4
Galatasaray-Demir Grup Sivasspor: 2-0
HangiKredi Ümraniyespor-MKE Ankaragücü: 1-2
Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir: 0-0
Adana Demirspor-Beşiktaş: 1-4
Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 4-1
- Puan durumu
Ligin 35. haftasında oynanan maçların ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.GALATASARAY
|33
|25
|4
|4
|73
|26
|47
|79
|2.FENERBAHÇE
|33
|23
|5
|5
|82
|39
|43
|74
|3.BEŞİKTAŞ
|34
|22
|8
|4
|70
|31
|39
|74
|4.ADANA DEMİRSPOR
|33
|18
|9
|6
|70
|41
|29
|63
|5.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|33
|15
|8
|10
|45
|34
|11
|53
|6.TRABZONSPOR
|33
|15
|6
|12
|54
|48
|6
|51
|7.ARABAM.COM KONYASPOR
|33
|12
|13
|8
|45
|36
|9
|49
|8.YUKATEL KAYSERİSPOR
|33
|15
|4
|14
|54
|57
|-3
|49
|9.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
|33
|11
|11
|11
|69
|62
|7
|44
|10.CORENDON ALANYASPOR
|34
|11
|8
|15
|52
|62
|-10
|41
|11.KASIMPAŞA
|33
|11
|7
|15
|40
|52
|-12
|40
|12.MKE ANKARAGÜCÜ
|33
|11
|6
|16
|40
|47
|-7
|39
|13.FRAPORT TAV ANTALYASPOR
|33
|10
|8
|15
|43
|51
|-8
|38
|14.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|34
|10
|7
|17
|44
|53
|-9
|37
|15.İSTANBULSPOR
|33
|10
|5
|18
|40
|61
|-21
|35
|16.BITEXEN GİRESUNSPOR
|33
|8
|10
|15
|37
|56
|-19
|34
|17.HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR
|33
|6
|9
|18
|44
|59
|-15
|27
|18.GAZİANTEP FK
|33
|6
|7
|20
|31
|63
|-32
|25
|19.ATAKAŞ HATAYSPOR
|33
|6
|5
|22
|19
|74
|-55
|23
36. HAFTA
Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta maçlarının tamamı, 30 Mayıs Salı günü oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak. Haftanın programı şöyle:
Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor (Ülker)
MKE Ankaragücü-Galatasaray (Eryaman)
Bitexen Giresunspor-Trabzonspor (Çotanak Spor Kompleksi)
İstanbulspor-Adana Demirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
Corendon Alanyaspor-Kasımpaşa (Kırbıyık Holding)
Demir Grup Sivasspor-Arabam.com Konyaspor (Sivas 4 Eylül)
VavaCars Fatih Karagümrük-Yukatel Kayserispor (Stadı henüz açıklanmadı)