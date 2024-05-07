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Spor

Süper Lig'de 35. haftanın VAR kayıtları açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı.

7 Mayıs 2024 Salı 20:07 - Güncelleme:
Süper Lig'de 35. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
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TFF, Süper Lig'in 35. haftasında oynanan karşılaşmaların Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı.

Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle:

- Kayserispor - Fatih Karagümrük müsabakasının 84. dakikasında hakem Atilla Karaoğlan Eray Özbek'in, Sofiane Feghouli'ye faul yaptığı gerekçesiyle oyunu durdurdu. VAR uyarısıyla kenara gelerek pozisyonu izleyen Karaoğlan, Feghouli'ye direkt kırmızı kart gösterdi.

- Antalyaspor - Pendikspor maçının 72. dakikasında hakem Tugay Kaan Numanoğlu'na VAR uyarıda bulundu. Pozisyonu monitörden izleyen Numanoğlu, Sander Van de Streek'in Erdem Özgenç'e kural dışı müdahalesi nedeniyle kırmızı kart göstererek oyun dışına gönderdi.

İşte VAR Kayıtları:


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