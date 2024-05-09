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Spor

Süper Lig'de 36. hafta hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 36. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemleri açıkladı.

AA9 Mayıs 2024 Perşembe 12:33 - Güncelleme:
Süper Lig'de 36. hafta hakemleri belli oldu
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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, tamamı 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da başlayacak maçları yönetecek hakemler şunlar:

Fenerbahçe-Mondihome Kayserispor: Direnç Tonusluoğlu

Trabzonspor-İstanbulspor: Emre Kargın

VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray: Volkan Bayarslan

TÜMOSAN Konyaspor-Yılport Samsunspor: Kadir Sağlam

Yukatel Adana Demirspor-Gaziantep FK: Abdulkadir Bitigen

EMS Yapı Sivasspor-RAMS Başakşehir: Bahattin Şimşek

Kasımpaşa-Bitexen Antalyaspor: Oğuzhan Çakır

Corendon Alanyaspor-Beşiktaş: Tugay Kaan Numanoğlu

Atakaş Hatayspor-MKE Ankaragücü: Ali Şansalan

Siltaş Yapı Pendikspor-Çaykur Rizespor: Atilla Karaoğlan

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