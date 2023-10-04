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Spor

Süper Lig'de 8. haftanın hakemleri açıklandı

Merkez Hakem Kurulu, Trendyol Süper Lig'in 8. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemleri açıkladı.

4 Ekim 2023 Çarşamba 13:38 - Güncelleme:
Süper Lig'de 8. haftanın hakemleri açıklandı
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Trendyol Süper Lig'de 8. hafta müsabakalarını yönetecek Hakemler açıklandı. Lider Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'ya konuk olacağı karşılaşmada Mete Kalkavan düdük çalacak.

İşte haftanın hakemler:

Alanyaspor - Fatih Karagümrük: Direnç Tonusluoğlu

Adana Demirspor - Trabzonspor: Kadir Sağlam

Pendikspor - Sivasspor: Turgut Doman

MKE Ankaragücü - Kayserispor: Mert Güzenge

Başakşehir - Gaziantep FK: Sarper Barış Saka

Antalyaspor - Galatasaray: Zorbay Küçük

Çaykur Rizespor - Samsunspor: Abdulkadir Bitigen

Beşiktaş - İstanbulspor: Tugay Kaan Numanoğlu

Hatayspor - Konyaspor: Ümit Öztürk

Kasımpaşa - Fenerbahçe: Mete Kalkavan

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