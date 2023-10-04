Süper Lig'de 8. haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 8. hafta müsabakalarını yönetecek Hakemler açıklandı. Lider Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'ya konuk olacağı karşılaşmada Mete Kalkavan düdük çalacak.
İşte haftanın hakemler:
Alanyaspor - Fatih Karagümrük: Direnç Tonusluoğlu
Adana Demirspor - Trabzonspor: Kadir Sağlam
Pendikspor - Sivasspor: Turgut Doman
MKE Ankaragücü - Kayserispor: Mert Güzenge
Başakşehir - Gaziantep FK: Sarper Barış Saka
Antalyaspor - Galatasaray: Zorbay Küçük
Çaykur Rizespor - Samsunspor: Abdulkadir Bitigen
Beşiktaş - İstanbulspor: Tugay Kaan Numanoğlu
Hatayspor - Konyaspor: Ümit Öztürk
Kasımpaşa - Fenerbahçe: Mete Kalkavan