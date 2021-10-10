Süper Lig'in tecrübeli hocalarından Aykut Kocaman son olarak Başakşehir'den ayrılmıştı. Daha önceden de çalıştırdığı Konyaspor tecrübeli teknik adam Aykut Kocaman'ı takımın başına getirmek istediği ileri sürüldü.
AYKUT KOCAMAN 3 DÖNEM GÖREV YAPTI
Konyaspor'da daha önceden 2005-2006 ve 2014-2017 yıllarında görev yapan Aykut Kocaman 2016-2017 yılında Türkiye Kupası'nın sahibi olmuştu. Sonrasında ise Fenerbahçe'nin başına geçmişti. Kocaman 2018-2020 yıllarında da Konyaspor'u çalıştırmıştı.
AYKUT KOCAMAN DEVRE ARASINI BEKLİYOR
Geçtiğimiz haftalarda Başakşehir'den ayrılan Aykut Kocaman'ın devre arasına kadar takım çalıştırmak istemediği öğrenilirken Konyaspor'un ise teknik adamı ikna etmeye çalıştığı iddia edildi. Konyaspor topladığı 14 puanla Süper Lig'de 6. sırada bulunuyor.
KONYASPOR'DAN AYKUT KOCAMAN AÇIKLAMASI
Konyaspor Yönetimi yeşil beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Aykut Kocaman ile ilgili çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.
AYKUT KOCAMAN'IN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ
2003-2004 İstanbulspor
2004-2005 Malatyaspor
2005-2006 Konyaspor
2006-2009 Ankaraspor
2010-2013 Fenerbahçe
2014-2016 Konyaspor
2017-Fenerbahçe
Sportif Direktörlük Kariyeri
2009-2010 Fenerbahçe
Başarıları
2010-2011 - Türkiye Ligi Şampiyonluğu - Fenerbahçe ( Teknik Direktör )
2016-2017 - Türkiye Kupası- Konyaspor ( Teknik Direktör )
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