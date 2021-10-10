Star.com.tr 10 Ekim 2021 Pazar 07:28 - Güncelleme: 10 Ekim 2021 Pazar 13:20

Süper Lig'in tecrübeli hocalarından Aykut Kocaman son olarak Başakşehir'den ayrılmıştı. Daha önceden de çalıştırdığı Konyaspor tecrübeli teknik adam Aykut Kocaman'ı takımın başına getirmek istediği ileri sürüldü.

AYKUT KOCAMAN 3 DÖNEM GÖREV YAPTI



Konyaspor'da daha önceden 2005-2006 ve 2014-2017 yıllarında görev yapan Aykut Kocaman 2016-2017 yılında Türkiye Kupası'nın sahibi olmuştu. Sonrasında ise Fenerbahçe'nin başına geçmişti. Kocaman 2018-2020 yıllarında da Konyaspor'u çalıştırmıştı.

AYKUT KOCAMAN DEVRE ARASINI BEKLİYOR



Geçtiğimiz haftalarda Başakşehir'den ayrılan Aykut Kocaman'ın devre arasına kadar takım çalıştırmak istemediği öğrenilirken Konyaspor'un ise teknik adamı ikna etmeye çalıştığı iddia edildi. Konyaspor topladığı 14 puanla Süper Lig'de 6. sırada bulunuyor.

KONYASPOR'DAN AYKUT KOCAMAN AÇIKLAMASI

Konyaspor Yönetimi yeşil beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Aykut Kocaman ile ilgili çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

AYKUT KOCAMAN'IN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ



2003-2004 İstanbulspor

2004-2005 Malatyaspor

2005-2006 Konyaspor

2006-2009 Ankaraspor

2010-2013 Fenerbahçe

2014-2016 Konyaspor

2017-Fenerbahçe

Sportif Direktörlük Kariyeri

2009-2010 Fenerbahçe

Başarıları

2010-2011 - Türkiye Ligi Şampiyonluğu - Fenerbahçe ( Teknik Direktör )

2016-2017 - Türkiye Kupası- Konyaspor ( Teknik Direktör )