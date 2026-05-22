  • Süper Lig'de bu sezon penaltı kullanmayan tek takım belli oldu
Süper Lig'de bu sezon penaltı kullanmayan tek takım belli oldu

Süper Lig'de 2025-2026 sezonu geride kalırken Fenerbahçe ile Trabzonspor, en fazla penaltı kazanan takım oldu. Ligde bu sezon penaltı kullanamayan tek kulüp ise Antalyaspor oldu.

AA22 Mayıs 2026 Cuma 11:09
Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonunda hakemler, 90 kez penaltı noktasını işaret etti.

Sezon boyunca 306 karşılaşmada 90 penaltı kararı verilirken, kullanılan atışların 73'ünde meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

Ligde en fazla penaltı kazanan takım Fenerbahçe ile Trabzonspor oldu. İki ekibin lehine 9'ar penaltı kararı verildi.

Fenerbahçe ve Trabzonspor'un ardından en fazla penaltıyı 8 kezle Beşiktaş kullandı.

Süper Lig'de bu sezon penaltı kullanamayan tek takım ise Antalyaspor oldu.

EN FAZLA PENALTIYI FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR KULLANDI

Süper Lig'de sezon boyunca en fazla penaltıyı Fenerbahçe ve Trabzonspor kullandı.

İki ekibin lehine 9'ar penaltı kararı verildi. Bordo-mavililer bu penaltıların 8'ini gole çevirirken sarı-lacivertliler ise beyaz noktadan 6 kez ağları havalandırdı.

Süper Lig'de Fenerbahçe ve Trabzonspor'un ardından en fazla penaltıyı 8 kezle Beşiktaş kullandı. Siyah-beyazlılar, 6 kez topu ağlarla buluşturdu.

ANTALYASPOR PENALTI KULLANMADI

Süper Lig'de bu sezon penaltı kullanamayan tek takım Hesap.com Antalyaspor oldu.

Lige veda eden Akdeniz ekibi, 34 haftalık sezonda beyaz noktaya gitmezken, 7 kez aleyhinde penaltı verildi.

Bu sezon lige veda eden bir başka ekip Zecorner Kayserispor ise 1 kez penaltı kazandı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu penaltıdan yararlanamadı.

Kayseri temsilcisinin maçlarında rakipleri ise 9 kez penaltı kullanma şansı elde etti.

PENALTI GOLCÜSÜ PAUL ONUACHU

Süper Lig'de Trabzonspor'un golcü oyuncusu Paul Onuachu, penaltı atışlarından en fazla skor üreten isim oldu.

Nijeryalı futbolcu, beyaz noktada 7'de 6 yapmayı başardı.

Fenerbahçe'den Anderson Talisca 5, Gaziantep FK'den Alexandru Maxim ve RAMS Başakşehir'den Eldor Shomurodov ise penaltı atışlarından 4'er kez ağları havalandırdı.

Talisca, 3 penaltı atışından da yararlanamadı.

PENALTI İSTATİSTİKLERİ

Ligde bu sezon penaltı istatistikleri şöyle:


LehineAleyhine
TakımlarGolKaçanGolKaçan
Trabzonspor813-
Fenerbahçe632-
Beşiktaş624-
Gaziantep FK5261
Göztepe3322
Natura Dünyası Gençlerbirliği427-
Galatasaray6--1
RAMS Başakşehir6-21
Kasımpaşa4121
TÜMOSAN Konyaspor5-42
Corendon Alanyaspor5-42
Kocaelispor4-4-
ikas Eyüpspor4-61
Samsunspor216-
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük2132
Çaykur Rizespor3-42
Zecorner Kayserispor-19-
Hesap.com Antalyaspor--52
Toplam73177317

