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Spor

Süper Lig'de genel görünüm

Trendyol Süper Lig'de 21. hafta yapılan tek maçla sona erdi.

AA22 Ocak 2024 Pazartesi 23:18 - Güncelleme:
Süper Lig'de genel görünüm
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Trendyol Süper Lig'de 21. hafta yapılan tek maçla tamamlandı.

Haftanın kapanış maçında Mondihome Kayserispor, İstanbulspor'u konuk etti. Mücadeleyi sarı-siyahlı takım son dakikalarda bulduğu golle 1-0 kazandı.

Ligin 21. haftasına 53 puanla en yakın takipçisi Galatasaray'ın 2 puan önünde lider giren Fenerbahçe, sahasında Yılport Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. Zirve yarışında yara alan sarı-lacivertliler 54 puana yükseldi.

Rakibin puan kaybettiği haftada zorlu Trabzonspor deplasmanına çıkan Galatasaray, sahadan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı. Hata yapmayan sarı-kırmızılılar, puanını 54'e çıkararak Fenerbahçe'yi yakaladı.

İki takımın puan puana yarıştığı zirvede averajla Fenerbahçe liderlik koltuğunda oturdu. Galatasaray ise takibini sürdürdü.

BEŞİKTAŞ, SANTOS YÖNETİMİNDE İLK KEZ KAYBETTİ

Teknik direktör Fernando Santos'un göreve getirildiği Beşiktaş, Portekizli çalıştırıcı yönetiminde ilk kez mağlup oldu.

Ligin 21. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor ile deplasmanda karşılaşan siyah-beyazlılar, sahadan 4-0 yenik ayrıldı.

Santos yönetiminde ilk maçında ligde VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-0, Türkiye Kupası'nda ise Eyüpspor'u 4-0 yenen Beşiktaş, üçüncü resmi müsabakada yenilgiyle tanıştı.

SONUÇLAR

Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor: 3-0

VavaCars Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir: 1-1

Corendon Alanyaspor-Çaykur Rizespor: 2-1

Yukatel Adana Demirspor-MKE Ankaragücü: 1-1

Siltaş Yapı Pendikspor-Beşiktaş: 4-0

EMS Yapı Sivasspor-Gaziantep FK: 2-2

TÜMOSAN Konyaspor-Bitexen Antalyaspor: 1-1

Fenerbahçe-Yılport Samsunspor: 1-1

Trabzonspor-Galatasaray: 1-5

Mondihome Kayserispor-İstanbulspor: 0-1

PUAN DURUMU

Süper Lig'de tamamlanan 21. haftanın ardından oluşan puan durumu şu şekilde:

TAKIMLAROGBMAYAVP
1.FENERBAHÇE21173158174154
2.GALATASARAY21173143123154
3.TRABZONSPOR2111463627937
4.BEŞİKTAŞ2111283330335
5.ÇAYKUR RİZESPOR219572629-332
6.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR217953426830
7.BITEXEN ANTALYASPOR217952621530
8.KASIMPAŞA218583640-429
9.RAMS BAŞAKŞEHİR FK217682625127
10.MONDİHOME KAYSERİSPOR218582730-326
11.EMS YAPI SİVASSPOR216872633-726
12.MKE ANKARAGÜCÜ2151062726125
13.CORENDON ALANYASPOR216782330-725
14.GAZİANTEP FK2164112432-822
15.YILPORT SAMSUNSPOR2164112432-822
16.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK2156102324-121
17.ATAKAŞ HATAYSPOR214982630-421
18.TÜMOSAN KONYASPOR214892033-1320
19.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR2147102543-1819
20.İSTANBULSPOR2134141538-2310

Not: Kayserispor ve İstanbulspor'un üçer puanı silinmiştir.

GELECEK HAFTA PROGRAMI

Süper Lig'de 22. hafta maçları hafta içinde oynanacak.

Yarın yapılacak üç maçla başlayacak 22. haftanın programı şöyle:

Yarın:

17.00 Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor (Mersin)

20.00 Beşiktaş-Yukatel Adana Demirspor (Tüpraş)

20.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Kasımpaşa (Pendik)

24 Ocak Çarşamba:

17.00 MKE Ankaragücü-VavaCars Fatih Karagümrük (Eryaman-Ev sahibi takım seyircisiz)

17.00 Gaziantep FK-TÜMOSAN Konysapor (Kalyon)

20.00 RAMS Başakşehir-Fenerbahçe (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Bitexen Antalyaspor-EMS Yapı Sivasspor (Corendon Airlines Park Antalya)

25 Ocak Perşembe:

17.00 Yılport Samsunspor-Mondihome Kayserispor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

20.00 Galatasaray-İstanbulspor (RAMS Park)

20.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor (Çaykur Didi)

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