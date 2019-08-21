Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig Cemil Usta Sezonu 2. haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu.
Haftanın önemli karşılaşması Başakşehir - Fenerbahçe maçını Halil Umut Meler yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamayla Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 2. hafta maçları hakemleri belli oldu.
İşte 2. hafta maçlarının hakemleri:
23 Ağustos 2019 Cuma
20:30 Beşiktaş - Göztepe (Ali Palabıyık)
24 Ağustos 2019 Cumartesi
19:15 MKE Ankaragücü - Kayserispor (Ali Şansalan)
21.45 Alanyaspor - Kasımpaşa (Serkan Tokat)
21.45 Medipol Başakşehir - Fenerbahçe (Halil Umut Meler)
25 Ağustos 2019 Pazar
19.15 Çaykur Rizespor - Demir Grup Sivasspor (Fırat Aydınus)
19.15 Trabzonspor - Yeni Malatyaspor (Koray Gençerler)
21.45 Antalyaspor - Yukatel Denizlispor (Volkan Bayarslan)
21.45 Galatasaray - Konyaspor (Mete Kalkavan)
26 Ağustos 2019 Pazartesi
20.00 Gazişehir Gaziantep - Gençlerbirliği (Atilla Karaoğlan)
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