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Spor

Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklama ile Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında müsabakaları yönetecek hakemler duyuruldu. Haftanın açılış maçı olan İstanbulspor-Hatayspor karşılaşmasında hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak.

AA23 Kasım 2023 Perşembe 12:30 - Güncelleme:
Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu
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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 13. haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

25 Kasım Cumartesi:

13.30 İstanbulspor-Atakaş Hatayspor: Tugay Kaan Numanoğlu

16.00 Gaziantep FK-MKE Ankaragücü: Ümit Öztürk

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Kasımpaşa: Direnç Tonusluoğlu

19.00 Galatasaray-Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan

26 Kasım Pazar:

13.30 Mondihome Kayserispor-Yukatel Adana Demirspor: Kadir Sağlam

16.00 Bitexen Antalyaspor-Çaykur Rizespor: Turgut Doman

16.00 Yılport Samsunspor-Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen

19.00 Fenerbahçe-VavaCars Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler

27 Kasım Pazartesi:

20.00 RAMS Başakşehir-Siltaş Yapı Pendikspor: Cihan Aydın

20.00 EMS Yapı Sivasspor-Trabzonspor: Volkan Bayarslan

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