Süper Lig'de heyecan devam ediyor! İşte 33. hafta programı

Trendyol Süper Lig'in 33. haftası yarın, 20 Nisan Cumartesi, 21 Nisan Pazar ve 22 Nisan Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesinde yarın saat 20.00'de Beşiktaş, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. Lider Galatasaray, pazar günü saat 19.00'da Pendikspor'u ağırlayacak. Haftanın kapanış maçında ise zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, pazartesi günü saat 20.00'de Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak.
Süper Lig'de 33. haftanın programı şöyle:
Yarın
20.00 Beşiktaş - MKE Ankaragücü
20 Nisan Cumartesi
13.30 İstanbulspor - Fatih Karagümrük
16.00 Konyaspor - Alanyaspor
19.00 Samsunspor - Adana Demirspor
19.00 Kayserispor - Trabzonspor
21 Nisan Pazar
13.30 Başakşehir - Çaykur Rizespor
19.00 Antalyaspor - Hatayspor
19.00 Galatasaray - Pendikspor
19.00 Gaziantep FK - Kasımpaşa
22 Nisan Pazartesi
20.00 Sivasspor - Fenerbahçe