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Süper Lig'de ilk 3 haftanın programı açıklandı

2019 - 2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun ilk 3 hafta programı açıklandı. Sezon, 16 Ağustos Cuma günü Yukatel Denizlispor - Galatasaray maçıyla açılıyor.

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Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, sezon 16 Ağustos Cuma günü Yukatel Denizlispor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak.
 
Süper Lig'in 3. haftasındaki Fenerbahçe-Trabzonspor derbisi 1 Eylül Pazar günü saat 21.45'de Ülker Stadı'nda oynanacak.
 
Süper Lig'de ilk yarının kalan programı, 29-30 Ağustos tarihlerinde yapılacak Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi gruplarının fikstür çekimleri sonrasında düzenlenerek ilan edilecek.
 
Ayrıca, Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi Play-off Turu'na yükselmesi ve play-off turu 1. maçının 20 Ağustos Salı gününe planlanması halinde, Yeni Malatyaspor'un 15 Ağustos Perşembe günü oynayacağı Avrupa Ligi maçı da dikkate alınarak, her iki takıma eşit dinlenme günü sağlanamayacak olması nedeniyle 1. haftada oynanacak Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir müsabakası ileri bir tarihe ertelenecek.
 
Süper Lig'de ilk 3 haftanın maç programı
 
1. Hafta:
 
16 Ağustos Cuma:
 
20.30 Yukatel Denizlispor-Galatasaray (Denizli Atatürk)
 
17 Ağustos Cumartesi:
 
19.15 Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor (Eryaman)
 
21.45 İstikbal Mobilya Kayserispor-Alanyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
 
21.45 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş (Sivas Yeni 4 Eylül)
 
18 Ağustos Pazar:
 
19.15 Konyaspor-MKE Ankaragücü (Konya Büyükşehir Belediye)
 
19.15 Göztepe-Antalyaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
 
21.45 Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir (Yeni Malatya)
 
21.45 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)
 
19 Ağustos Pazartesi:
 
20.00 Fenerbahçe-Gazişehir Gaziantep (Ülker)
 
2. Hafta:
 
23 Ağustos Cuma:
 
20.30 Beşiktaş-Göztepe (Vodafone Park)
 
24 Ağustos Cumartesi:
 
19.15 MKE Ankaragücü-İstikbal Mobilya Kayserispor (Eryaman)
 
21.45 Alanyaspor-Kasımpaşa (Bahçeşehir Okulları)
 
21.45 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
 
25 Ağustos Pazar:
 
19.15 Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor (Çaykur Didi)
 
19.15 Trabzonspor-Yeni Malatyaspor (Medical Park)
 
21.45 Antalyaspor-Yukatel Denizlispor (Antalya)
 
21.45 Galatasaray-Konyaspor (Türk Telekom)
 
26 Ağustos Pazartesi:
 
20.00 Gazişehir Gaziantep-Gençlerbirliği (Gaziantep)
 
3. Hafta
 
30 Ağustos Cuma:
 
20.30 Kasımpaşa-MKE Ankaragücü (Recep Tayyip Erdoğan)
 
20.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Galatasaray (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
 
31 Ağustos Cumartesi:
 
19.15 Konyaspor-Antalyaspor (Konya Büyükşehir Belediye)
 
21.45 Göztepe-Yukatel Denizlispor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
 
21.45 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Vodafone Park)
 
1 Eylül Pazar:
 
19.15 Demir Grup Sivasspor-Gazişehir Gaziantep (Yeni 4 Eylül)
 
19.15 Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir (Eryaman)
 
21.45 Yeni Malatyaspor-Alanyaspor (Yeni Malatya)
 
21.45 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)

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