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Spor

Maç sonucu: İstanbulspor 1-0 Giresunspor

İstanbulspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında sahasında ağırladığı Giresunspor'u 1-0'lık skorla mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

1 Mayıs 2023 Pazartesi 22:06 - Güncelleme:
Maç sonucu: İstanbulspor 1-0 Giresunspor
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Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında İstanbulspor ile Giresunspor karşı karşıya geldi. Ligde alt sıraları yakından ilgilendiren maçta kazanan 1-0'lık skorla İstanbulspor oldu.

Karşılaşmada İstanbulspor'a galibiyeti getiren golü 10. dakikada Eze attı. Giresunspor, mücadelede bir penaltıdan yararlanamadı. Rijad Bajic'in 17. dakikada kullandığı penaltıdan İstanbulspor kalecisi David Jensen gole izin vermedi.

İstanbulspor, 50. dakikada VAR incelemesinin ardından Simon Deli'nin kırmızı kart görmesiyle karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.

Bu sonucun ardından İstanbulspor, ligde 32 puana yükseldi. Giresunspor, 27 puanda kaldı.

İstanbulspor, gelecek hafta Hatayspor ile karşılaşacağı için doğrudan hanesine 3 puan yazdıracak. Giresunspor sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

10. dakikada İstanbulspor öne geçti. Okan Erdoğan'ın uzun pasında ceza sahası önünde yükselen Rroca topu kafayla Eze'ye indirdi. Bu futbolcu kale sahası önü sol çaprazından sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

16. dakikada Bitexen Giresunspor penaltı kazandı. Campuzano'nun rakip ceza sahasına gönderdiği uzun pasta topla buluşan Sainz'ın ortasında top Duhaney'in eline çarpınca, hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi.

17. dakikada penaltı atışını kullanan Bajic'in vuruşunda kaleci Jensen'den dönen topu Sainz tamamlamak istedi ama Jensen ikinci pozisyonda da gole izin vermedi.

Mücadelenin ilk yarısı İstanbulspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

47. dakikada Alper Uludağ'ın uzun pasında topa hareketlenen Bajic, ceza sahası önünde Simon Deli'nin müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Hakem Mete Kalkavan bu pozisyonda Deli'ye sarı kart gösterdi. VAR uyarısı sonrasında pozisyonu tekrar izleyen Kalkavan, 49. dakikada sarı kartı iptal ederek bu futbolcuyu kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

70. dakikada sağ kanatta topla buluşan Hayrullah, ceza sahası içine hareketlenen Serginho'ya ortaladı. Bu futbolcunun kafa vuruşunda, kaleci Jensen topu kontrol etmeyi başardı.

90+5. dakikada Faruk Can Genç'in uzun pasında ceza sahası sol çizgisinde topu kontrol eden Sainz, 2 rakibinden sıyrılıp topu çapraza çekti. Bu futbolcunun sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

Maçta başka gol olmadı ve İstanbulspor sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Mete Kalkavan, Cevdet Kömürcüoğlu, Süleyman Özay

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Okan Erdoğan, Simon Deli, Ali Yaşar (Dk. 84 Topalli), Ba, Onur Ergün, Lokilo (Dk. 72 Mehremic), Rroca (Dk. 72 Muammer Sarıkaya), Ethemi (Dk. 59 Mehmet Yeşil), Eze (Dk. 85 Duhan Aksu)

Bitexen Giresunspor: Ferhat Kaplan, Hayrullah Bilazer (Dk. 85 Talha Ülvan), Arias (Dk. 69 Murat Cem Akpınar), Kadir Seven, Alper Uludağ (Dk. 69 Faruk Can Genç), Görkem Sağlam, Campuzano, Mejia (Dk. 68 Kuwas), Serginho (Dk. 74 Doğan Can Davas), Sainz, Bajic

Gol: Dk. 10 Eze (İstanbulspor)

Kırmızı kart: Dk. 49 Simon Deli (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 50 Onur Ergün, Dk. 88 Topalli, Dk. 90+1 Okan Erdoğan (İstanbulspor), Dk. 52 Hayrullah Bilazer, Dk. 90+1 Sainz (Bitexen Giresunspor)

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