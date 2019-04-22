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Süper Lig'de Okan Buruk etkisi

Başakşehir maçı öncesi birçok eksiğine rağmen dün harika bir oyun ortaya koyan Okan Buruk ve öğrencileri ligin kaderini değiştirdi.

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Süper Lig’in 7.haftasında takımın başına geçen ve göreve geldiğinde sadece 3 puanı olan Okan Buruk, Fenerbahçe’yi 3-0 yendikten sonra 10 hafta galibiyet yüzü görmemişti.
 
Ç.RİZESPOR MUCİZESİ
 
Süper Lig’de düşmeye en yakın takım olarak adlandırılan ve 17 hafta sonunda yalnızca 12 puan toplayan Ç.Rizespor, Kasımpaşa deplasmanından 3 puanla dönüp moral kazanınca Okan Buruk ve öğrencileri o maçından ardından 6 hafta mağlubiyet yüzü görmedi. Devre arası transfer sezonunda nokta atışlarla kadrosunu güçlendiren Karadeniz temsilcisi şu anda UEFA Avupa Ligi potasına doğru hızla ilerlerken, takımda özellikle Samudio ve Vedat Muriç’in performansları dikkat çekiyor.
 
Dün oynanan Başakşehir maçında oynadığı futbolla resmen ayakta alkışlanan Vedat Muriç, özellikle Galatasaray taraftarlarına iç geçirtti. 10 milyon euro’ya alınan Diagne’den çok daha iyi bir görüntü veren Muriç hem attığı gollerle hem de takım arkadaşlarına yaptığı inanılmaz katkıyla parmak ısırtırken, Kosovalı golcünün piyasasını 5 milyon euro’lara kadar çıkarması Ç.Rizepor cephesinde sevinç yarattı.
 
13 GOL 7 ASİST
 
Güçlü fiziği ve hareketli yapısıyla rakip defans oyuncularını resmen sırtına alan Vedat Muriç, dün oynanan Başakşehir maçında attığı golle bir kez daha kalitesini ispatlarken, oyuncunun sol ayağını iyi kullanması ve son vuruşlardaki becerisi Süper Lig devlerinin de dikkatini çekti. Bu sezon Ç.Rizespor formasıyla 31 maça çıkan Muriç 13 gol 7 asist yaptı.
 
 

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