Süper Lig'de Okan Buruk sürprizi! Teklif bekliyor

Star.com.tr 15 Aralık 2021 Çarşamba 08:27 - Güncelleme: 15 Aralık 2021 Çarşamba 08:27

Süper Lig'de son olarak Medipol Başakşehir'i çalıştıran Okan Buruk daha sonrasında hiç bir gelen teklifi kabul etmemiş ve dinlenmeye çekilmişti. Okan Buruk'un artık Süper Lig'e dönmeye hazır olduğu öğrenildi. Ekibine lig maçlarını yakından takip ettiren şampiyon hocanın önceliği İstanbul kulüpleri...

OKAN BURUK'UN ADI AZERBAYCAN MİLLİ TAKIMI VE BEŞİKTAŞ İLE ANILMIŞTI

Şampiyon teknik adam Okan Buruk'un adı ciddi bir şekilde Azerbaycan Milli Takımı'yla anılmış ancak genç teknik direktörün yurt dışına çıkmaya sıcak bakmadığı iddia edilmişti. Son olarak Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'tan ayrılmasının ardından siyah beyazlıların gündemine gelen Okan Buruk, bir görüşmenin olmadığını söylemişti. Ancak teknik direktörlüğe verdiği aradan sonra lige dönmek isteyen Okan Buruk teklif bekliyor.

OKAN BURUK'UN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

2011-2013 Türkiye (yardımcı antrenör)

2013-2014 Elazığspor

2014-2015 Gaziantepspor

2015-2016 Sivasspor

2016-2017 Göztepe

2017- Akhisar Belediyespor

2018-2019 Çaykur Rizespor

2019-2021 Başakşehir