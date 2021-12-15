Süper Lig'de Okan Buruk sürprizi! Teklif bekliyor

Süper Lig'de son olarak Medipol Başakşehir'i çalıştıran Okan Buruk daha sonrasında hiç bir gelen teklifi kabul etmemiş ve dinlenmeye çekilmişti. Okan Buruk'un artık Süper Lig'e dönmeye hazır olduğu öğrenildi. Ekibine lig maçlarını yakından takip ettiren şampiyon hocanın önceliği İstanbul kulüpleri...
Şampiyon teknik adam Okan Buruk'un adı ciddi bir şekilde Azerbaycan Milli Takımı'yla anılmış ancak genç teknik direktörün yurt dışına çıkmaya sıcak bakmadığı iddia edilmişti. Son olarak Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'tan ayrılmasının ardından siyah beyazlıların gündemine gelen Okan Buruk, bir görüşmenin olmadığını söylemişti. Ancak teknik direktörlüğe verdiği aradan sonra lige dönmek isteyen Okan Buruk teklif bekliyor.
2011-2013 Türkiye (yardımcı antrenör)
2013-2014 Elazığspor
2014-2015 Gaziantepspor
2015-2016 Sivasspor
2016-2017 Göztepe
2017- Akhisar Belediyespor
2018-2019 Çaykur Rizespor
2019-2021 Başakşehir
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