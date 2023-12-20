Türk futbolunda tarihi olaylar yaşanmaya devam ediyor. Geçen hafta Ankaragücü-Ç.Rize maçının hakemi Halil Umut Meler'e saldırılmasının ardındından bu haftada İstanbul'da ilginç bir olay yaşandı. Trabzonspor'un 68. dakikada Onuachu'nun attığı gol öncesi İstanbulspor penaltı kararı bekledi. VAR incelemesi yapıldı ve karar değişmedi. 73. dakikada saha kenarına gelen İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, takımınının sahadan çekilmesini istedi.

ÇEKİLMEK İSTEMEDİLER

Bazı oyuncular, Başkan Sarıalioğlu'na sahada kalmak istediklerini ifade etti. Ama Sarıalioğlu, kararını değiştirmedi. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da saha kenarına indi. Doğan, İstanbulspor Başkanı Sarıalioğlu'nu ikna edemedi. İstanbulspor takımının tamamı soyunma odasına gitti. Daha sonra sahaya çıkan Kaptan Mehmet Yeşil, hakem Ali Şansalan'ın yanına giderek maça çıkmayacaklarını söyledi. Bu karşılaşma ile ilgili son kararı TFF verecek.

İSTANBULSPOR'U BEKLEYEN CEZA

TFF Futbol Disiplin Talimatı'na göre İstanbulspor'u bekleyen ceza şöyle; "Başlamış bir müsabakayı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber ayrıca mevcut puanlarından galibiyet halinde verilen puan kadar puan silinir. Böyle durumlarda ilgili kulüp, hakemlerin masrafları ile diğer masrafları ve karşı takımın zararlarını karşılamak üzere TFF tarafından takdir edilecek tazminatı ödemek zorundadır.

EMSAL KARARLARA GÖRE CEZALAR ŞÖYLE:

1- Sahadan çekilen takım 3-0 hükmen mağlup sayılabilir.

2- Sahadan çekilen takımın 3 puanı silinebilir.

3- Sahadan çekilen takımın başkan, sahadaki yöneticisi ve teknik direktörüne 2 yıla kadar hak mahrumiyeti cezası gelebilir.

4- Bunun yanında hakem masrafları, digger masraflar ve karşılaştıkları takımın zararlarını ödemek üzere belirlenecek bir para cezası verilebilir

DOĞAN TFF'YE YÜKLENDİ

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, şu açıklamayı yaptı: "Ben bu TFF'nin bir şeyleri değiştireceğine inanmıyorum. Saygıyla karşılamaktan başka bir şey yapamıyoruz. Ecmel Bey'in daha önce bildirdiği hakemlerle ilgili şikayeti vardı. Yönetimler arasında hiçbir sıkıntı yok. Bizi çok güzel ağırladılar. Bana da dönüp, "Hakkını helal et, sizinle alakalı değil, ben artık yapılanları kaldıramıyorum" şeklinde bir şey söyledi."

YİNE REZİL OLDUK

Süper Lig Halil Umut Meler'e yapılan saldırının ardından yeniden başladı, bir skandal daha yaşanmasıyla, dünya basınında yine gündem oldu. İngiliz Sky Sports, "İstanbulspor başkanı, penaltı alamayınca protesto etmek için takımı sahadan çekti. Süper Lig, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e yaptığı saldırıdan sonra yeniden başlamıştı" ifadelerini kullandı.