Süper Lig'de Pazar günü oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı
Süper Lig'in 34. ve son haftasında, Pazar günü oynanacak maçların hakemleri belli oldu.
Süper Lig'in 34. ve son haftasında, Pazar günü oynanacak maçların hakemleri belli oldu.
Göztepe - Ankaragücü / Cüneyt Çakır
Yeni Malatyaspor - Bursaspor / Ali Palabıyık
Fenerbahçe - Antalyaspor / Halis Özkahya
Kayserispor - BB Erzurumspor / Fırat Aydınus
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