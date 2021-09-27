Süper Lig'de puan durumu ve 8. haftanın maç programı

Süper Lig'de 7. hafta mücadelesi bugün oynanan 2 karşılaşmayla tamamlandı.
Ligin 7. hafta kapanış maçlarında Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor 1-1, Kasımpaşa ile İttifak Holding Konyaspor ise 2-2 berabere kaldı.
Deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe 7. haftada liderliğe yükseldi.
Ligin 7. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Altay-Beşiktaş: 2-1
Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 4-0
Fraport TAV Antalyaspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 1-0
Adana Demirspor-Gaziantep: 4-0
GZT Giresunspor-Yukatel Kayserispor: 1-1
Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor: 3-0
Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe: 1-2
Galatasaray-Göztepe: 2-1
Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor: 1-1
Kasımpaşa-İttifak Holding Konyaspor: 2-2
PUAN DURUMU
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|Puan
|1.FENERBAHÇE
|7
|5
|1
|1
|10
|5
|5
|16
|2.TRABZONSPOR
|7
|4
|3
|0
|14
|7
|7
|15
|3.ALTAY
|7
|5
|0
|2
|14
|9
|5
|15
|4.BEŞİKTAŞ
|7
|4
|2
|1
|14
|7
|7
|14
|5.ATAKAŞ HATAYSPOR
|7
|4
|1
|2
|14
|6
|8
|13
|6.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|7
|3
|4
|0
|11
|7
|4
|13
|7.AYTEMİZ ALANYASPOR
|7
|4
|1
|2
|7
|10
|-3
|13
|8.YUKATEL KAYSERİSPOR
|7
|3
|2
|2
|9
|7
|2
|11
|9.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
|7
|3
|2
|2
|11
|10
|1
|11
|10.GALATASARAY
|7
|3
|2
|2
|10
|10
|0
|11
|11.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|7
|2
|3
|2
|10
|7
|3
|9
|12.ADANA DEMİRSPOR
|7
|2
|3
|2
|12
|11
|1
|9
|13.FRAPORT TAV ANTALYASPOR
|7
|2
|2
|3
|7
|10
|-3
|8
|14.GAZİANTEP
|7
|2
|2
|3
|6
|10
|-4
|8
|15.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|7
|2
|0
|5
|7
|7
|0
|6
|16.KASIMPAŞA
|7
|1
|3
|3
|7
|10
|-3
|6
|17.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR
|7
|2
|0
|5
|7
|14
|-7
|6
|18.GÖZTEPE
|7
|1
|2
|4
|7
|11
|-4
|5
|19.GZT GİRESUNSPOR
|7
|0
|2
|5
|2
|9
|-7
|2
|20.ÇAYKUR RİZESPOR
|7
|0
|1
|6
|4
|16
|-12
|1
LİGDE 8. HAFTANIN PROGRAMI ŞÖYLE:
1 Ekim Cuma:
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Adana Demirspor (Antalya)
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir (Atatürk)
2 Ekim Cumartesi:
13.30 İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
16.00 Yukatel Kayserispor-Trabzonspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Göztepe-GZT Giresunspor (Gürsel Aksel)
19.00 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor (Vodafone Park)
3 Ekim Pazar:
13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Atakaş Hatayspor (Yeni Malatya)
16.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)
16.00 Gaziantep-Altay (Kalyon)
19.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)