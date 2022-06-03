Süper Lig'de Şenol Güneş sürprizi! Ve resmen geri dönüyor

Beşiktaş'ta ligde 2 sezon üst üste şampiyonluk yaşayan Şenol Güneş son olarak Milli Takım'da teknik direktörlük yapmıştı. Süper Lig ekiplerinden gelecek olan tekliflere açık olan Şenol Güneş, ekibini hazır tutuyor.

ŞENOL GÜNEŞ GERİ DÖNÜYOR

Son olarak A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük yapan Şenol Güneş, uzun süre sonra sahalara geri dönmeye hazırlanıyor. Tecrübeli teknik adam Süper Lig ekiplerinden teklif bekliyor. Önümüzdeki sezon takım çalıştırmak isteyen Güneş, şimdiden teknik ekibini hazır tutuyor.

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ŞENOL GÜNEŞ'İN KARİYER ÖZETİ

Kariyerinin en parlak dönemini Beşiktaş'ta geçiren Şenol Güneş, siyah-beyazlı takımla 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında Süper Lig'de şampiyonluk yaşamıştı.

Şenol Güneş, çalıştırdığı bir diğer takım olan Trabzonspor'da 2 Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa kaldırma başarısı gösterdi.

A Milli Futbol Takımı'nı da çalıştıran Şenol Güneş, 82 karşılaşmada 38 galibiyet, 23 beraberlik ve 21 mağlubiyet almıştı.