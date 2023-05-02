Süper Lig'de son durum belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta oynanan tek maçla sona erdi.
Küme düşme hattını yakından ilgilendiren haftanın kapanış mücadelesinde İstanbulspor, Bitexen Giresunspor'u 1-0 yenerek avantaj sağladı.
Haftanın kritik mücadelesinde Beşiktaş, Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti. VavaCars Fatih Karagümrük'ten sonra Beşiktaş karşısında da puan kaybı yaşayan Galatasaray liderliğini sürdürdü.
Şampiyonluk mücadelesi veren takımlardan Fenerbahçe ise eksik kalmasına rağmen Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda 3-1 yendi ve zirveyle arasındaki puan farkını 3'e indirdi.
SONUÇLAR
Corendon Alanyaspor-HangiKredi Ümraniyespor: 1-0
VavaCars Fatih Karagümrük-Fraport TAV Antalyaspor: 0-1
Arabam.com Konyaspor-Trabzonspor: 2-1
Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe: 1-3
MKE Ankaragücü-Kasımpaşa: 0-0
Beşiktaş-Galatasaray: 3-1
İstanbulspor-Bitexen Giresunspor: 1-0
PUAN DURUMU
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|Puan
|1.GALATASARAY
|30
|22
|4
|4
|68
|26
|42
|70
|2.FENERBAHÇE
|30
|21
|4
|5
|75
|37
|38
|67
|3.BEŞİKTAŞ
|31
|19
|8
|4
|60
|29
|31
|65
|4.ADANA DEMİRSPOR
|30
|16
|9
|5
|62
|33
|29
|57
|5.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|29
|14
|6
|9
|41
|32
|9
|48
|6.ARABAM.COM KONYASPOR
|31
|11
|12
|8
|40
|34
|6
|45
|7.TRABZONSPOR
|30
|13
|6
|11
|47
|44
|3
|45
|8.YUKATEL KAYSERİSPOR
|30
|14
|3
|13
|49
|51
|-2
|45
|9.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
|30
|10
|11
|9
|63
|55
|8
|41
|10.CORENDON ALANYASPOR
|31
|10
|8
|13
|46
|55
|-9
|38
|11.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|31
|10
|7
|14
|42
|45
|-3
|37
|12.FRAPORT TAV ANTALYASPOR
|30
|10
|6
|14
|41
|47
|-6
|36
|13.MKE ANKARAGÜCÜ
|30
|10
|5
|15
|37
|43
|-6
|35
|14.KASIMPAŞA
|31
|9
|7
|15
|37
|51
|-14
|34
|15.İSTANBULSPOR
|30
|9
|5
|16
|37
|58
|-21
|32
|16.BITEXEN GİRESUNSPOR
|30
|6
|9
|15
|30
|55
|-25
|27
|17.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
|29
|6
|7
|16
|31
|51
|-20
|25
|18.HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR
|30
|5
|8
|17
|38
|55
|-17
|23
|19.ATAKAŞ HATAYSPOR
|29
|6
|5
|18
|19
|62
|-43
|23
Bu arada Gaziantep FK'yi konuk etmesi gereken Yukatel Kayserispor ile Atakaş Hatayspor ile evinde oynaması gereken Medipol Başakşehir, 32. haftayı hükmen 3-0 kazanarak geçecek.
33. HAFTANIN PROGRAMI
Süper Lig'de 33. hafta müsabakalarının programı şu şekilde:
6 Mayıs Cumartesi:
16.00 Adana Demirspor-Corendon Alanyaspor (Yeni Adana)
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş (Corendon Airlines Park Antalya)
7 Mayıs Pazar:
13.30 HangiKredi Ümraniyespor-Demir Grup Sivasspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.00 Arabam.com Konyaspor-Yukatel Kayserispor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 Bitexen Giresunspor-Fenerbahçe (Çotanak)
8 Mayıs Pazartesi:
20.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü (Şenol Güneş)
20.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir (Nef)