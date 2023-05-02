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Spor

Süper Lig'de son durum belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından ligdeki son görünüm belli oldu.

AA2 Mayıs 2023 Salı 01:12 - Güncelleme:
Süper Lig'de son durum belli oldu
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Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta oynanan tek maçla sona erdi.

Küme düşme hattını yakından ilgilendiren haftanın kapanış mücadelesinde İstanbulspor, Bitexen Giresunspor'u 1-0 yenerek avantaj sağladı.

Haftanın kritik mücadelesinde Beşiktaş, Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti. VavaCars Fatih Karagümrük'ten sonra Beşiktaş karşısında da puan kaybı yaşayan Galatasaray liderliğini sürdürdü.

Şampiyonluk mücadelesi veren takımlardan Fenerbahçe ise eksik kalmasına rağmen Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda 3-1 yendi ve zirveyle arasındaki puan farkını 3'e indirdi.

SONUÇLAR

Corendon Alanyaspor-HangiKredi Ümraniyespor: 1-0

VavaCars Fatih Karagümrük-Fraport TAV Antalyaspor: 0-1

Arabam.com Konyaspor-Trabzonspor: 2-1

Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe: 1-3

MKE Ankaragücü-Kasımpaşa: 0-0

Beşiktaş-Galatasaray: 3-1

İstanbulspor-Bitexen Giresunspor: 1-0

PUAN DURUMU

TAKIMLAROGBMAYAv.Puan
1.GALATASARAY30224468264270
2.FENERBAHÇE30214575373867
3.BEŞİKTAŞ31198460293165
4.ADANA DEMİRSPOR30169562332957
5.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK2914694132948
6.ARABAM.COM KONYASPOR31111284034645
7.TRABZONSPOR30136114744345
8.YUKATEL KAYSERİSPOR30143134951-245
9.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK30101196355841
10.CORENDON ALANYASPOR31108134655-938
11.DEMİR GRUP SİVASSPOR31107144245-337
12.FRAPORT TAV ANTALYASPOR30106144147-636
13.MKE ANKARAGÜCÜ30105153743-635
14.KASIMPAŞA3197153751-1434
15.İSTANBULSPOR3095163758-2132
16.BITEXEN GİRESUNSPOR3069153055-2527
17.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ2967163151-2025
18.HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR3058173855-1723
19.ATAKAŞ HATAYSPOR2965181962-4323

Bu arada Gaziantep FK'yi konuk etmesi gereken Yukatel Kayserispor ile Atakaş Hatayspor ile evinde oynaması gereken Medipol Başakşehir, 32. haftayı hükmen 3-0 kazanarak geçecek.

33. HAFTANIN PROGRAMI

Süper Lig'de 33. hafta müsabakalarının programı şu şekilde:

6 Mayıs Cumartesi:

16.00 Adana Demirspor-Corendon Alanyaspor (Yeni Adana)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş (Corendon Airlines Park Antalya)

7 Mayıs Pazar:

13.30 HangiKredi Ümraniyespor-Demir Grup Sivasspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 Arabam.com Konyaspor-Yukatel Kayserispor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Bitexen Giresunspor-Fenerbahçe (Çotanak)

8 Mayıs Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü (Şenol Güneş)

20.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir (Nef)

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