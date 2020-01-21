İSTANBUL 4°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9304
  • EURO
    6,5813
  • ALTIN
    295.258
  • BIST100
    123556
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ankaragücü'nde teknik direktör Mustafa Kaplan ile yollar ayrıldı
Spor

Ankaragücü'nde teknik direktör Mustafa Kaplan ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, Mustafa Kaplan ile yollarını ayırdı.

AA21.01.2020  18:41 - Güncelleme: 21.01.2020  19:16

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, teknik direktör Mustafa Kaplan ile yollarının ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, taraflar arasında yapılan görüşmeler neticesinde karşılıklı anlaşmaya varılarak Kaplan'ın sözleşmesinin feshedildiği bildirildi.

Açıklamada, kulübe verdiği emekler nedeniyle teknik direktör Mustafa Kaplan ve ekibine teşekkür edilerek, sportif hayatında başarı dilendi.

Geçen sezon devre arasında Ankaragücü'nün başına geçen Mustafa Kaplan, sarı-lacivertli takımın kümede kalmasına katkı sağlamıştı.

Kaplan, bu sezon ise ilk 9 haftada diğer başkent temsilcisi Gençlerbirliği'ni çalıştırmıştı.

Kendi yarış arabasını yaptı!

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

ABD'li uzman: 9 yıl önce NATO'yu durduramadılar, şimdi onlar belirleyecek
ABD'li uzman: 9 yıl önce NATO'yu durduramadılar, şimdi onlar belirleyecek

ABD'li uzman: 9 yıl önce NATO'yu durduramadılar, şimdi onlar belirleyecek

'Türk askerini Libya'ya sokmayacağım'
'Türk askerini Libya'ya sokmayacağım'

'Türk askerini Libya'ya sokmayacağım'

Rusya'dan kritik açıklama: Türkiye'ye 120 güdümlü füze gönderdik
Rusya'dan kritik açıklama: Türkiye'ye 120 güdümlü füze gönderdik

Rusya'dan kritik açıklama: Türkiye'ye 120 güdümlü füze gönderdik

Serrac'ın Hafter'e üstünlüğü teyit edildi!
Serrac'ın Hafter'e üstünlüğü teyit edildi!

Serrac'ın Hafter'e üstünlüğü teyit edildi!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.