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  • Süper Lig'de Volkan Demirel sürprizi! Resmen harekete geçildi
Spor

Süper Lig'de Volkan Demirel sürprizi! Resmen harekete geçildi

Teknik direktör Volkan Demirel geçtiğimiz sezon sonunda Fatih Karagümrük'ten ayrılmış ve takımın başına Andrea Pirlo geçmişti. İtalyan çalıştırıcının başarısız sonuçlar almasının ardından Volkan Demirel için taraftarlar kampanya başlattı. Karagümrük taraftarı takımın başına Demirel'in geçmesini istiyor. İşte detaylar...

30 Ağustos 2022 Salı 18:40 - Güncelleme:
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Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük geçtiğimiz sezon başarılı performans gösteren Volkan Demirel ile anlaşamamış ve yollarını ayırmıştı. Andrea Pirlo'yu takımın başına getiren kulüp başkanı Süleyman Hurma alınan başarısız sonuçlar sonrası İtalyan çalıştırıcı ile yollarını ayırabilir. Fatih Karagümrük taraftarlarının gönlünde yatan isim ise Volkan Demirel.

VOLKAN DEMİREL SESLERİ

4'üncü haftayı bay geçen Karagümrük 3 maçta 1 galibiyet 2 mağlubiyet alarak 3 puan topladı. Ligde 13'üncü sırada yer alan İstanbul temsilcisi son haftada Ankaragücü'nü 4-1 geçerek nefes aldı. Andrea Pirlo'nun önümüzdeki haftalarda üst üste yenilgiler alması durumunda takımdan gönderileceği belirtiliyor. Karagümrük'te en büyük aday ise Volkan Demirel.

PUAN ORTALAMASI 1.67

Fatih Karagümrük'ün başında 21 Süper Lig maçına çıkan Volkan Demirel, 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Puan ortalaması 1.67 oldu. Türkiye Kupası'nda ise çıktığı 3 maçın ikisini kazandı.

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