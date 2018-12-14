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Süper Lig'de yabancı teknik direktör kalmadı

Fenerbahçe'de teknik direktörlüğe Ersun Yanal'ın getirilmesinin ardından Süper Lig'de takım çalıştıran yabancı hoca kalmadı.

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Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın göreve getirilmesiyle Spor Toto Süper Lig'de takım çalıştıran yabancı  teknik direktör kalmadı.

15 haftası geride kalan sezonda şu ana kadar görev yapan üç yabancı  teknik direktör de Süper Lig'de tutunamadı.

Ali Koç'un başkanlığına seçilmesiyle 20 yıllık Aziz Yıldırım döneminin  sona erdiği Fenerbahçe, Aykut Kocaman ile yola devam etmezken, sezona Hollandalı  çalıştırıcı Phillip Cocu ile başladı.

Lige kötü bir giriş yapan sarı-lacivertli takım, ilk 10 haftada 2  galibiyet, 3 beraberlikle 9 puan toplarken, 15. sırada yer aldı.

MKE Ankaragücü'ne 3-1'lik mağlubiyeti sonrası teknik direktör Cocu'nun  görevine son verilirken, takım yardımcı teknik direktör Erwin Koeman'a emanet  edildi.

Galatasaray derbisinde 2-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 2-2  beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, gelecek haftalar açısından umutlansa da işler  yine istenildiği gibi gitmedi.

Aytemiz Alanyaspor'u 12. hafta mücadelesinde 2-0'la geçen  sarı-lacivertli ekip, daha sonra Trabzonspor'a 2-1 yenilirken, Kasımpaşa ile 2-2  berabere kaldı.

Akhisarspor karşısında geçen hafta alınan 3-0'lık mağlubiyet bardağı  taşıran son damla olurken, Fenerbahçe küme düşme hattına geriledi.

Sarı-lacivertli yönetim bunun üzerine Koeman'ın yerine daha önce  sarı-lacivertlilerde şampiyonluk yaşamış olan Ersun Yanal'ı yeniden göreve  getirdi.

Akhisarspor'da Susic dönemi 5 hafta sürdü

Fenerbahçe'yi çalıştıran Hollandalılar Cocu ve Koeman'ın dışında Süper  Lig'de şu ana kadar görev yapan diğer yabancı teknik direktör ise Akhisarspor'da  sezona başlayan Bosna Hersekli Safet Susic oldu.

Türkiye Kupası'nı kazanarak takımını Avrupa'ya taşıyan Okan Buruk ile  yola devam etmeyen Ege temsilcisi, Bosna Hersekli teknik adam Safet Susic ile  anlaştı.

UEFA Avrupa Ligi'nde de mücadele eden Akhisarspor, Süper Lig'de ilk 5  maçını kazanamayınca Susic ile 6. hafta öncesi yolları ayırdı.

Manisa ekibi, Spor Toto Süper Lig'de daha önce Akhisarspor'un başında  36 maça çıkan Cihat Arslan'ı tekrar takımın başına getirdi.

Geçen hafta Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek küme düşme hattından çıkan  Akhisarspor, bu galibiyetle 13. sıraya yükseldi.

Şampiyonluk yerli teknik adamdan geçiyor

Spor Toto Süper Lig'de son 11 sezonda şampiyonluklarda Türk teknik  adamların imzası bulunuyor.

Son olarak geçen sezon Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim,  şampiyonlukta yerli teknik direktör geleneğini sürdürdü.

Ligde şampiyonluk yaşayan son yabancı teknik adam, 2006-2007 sezonunda  Fenerbahçe ile mutlu sona ulaşan Brezilyalı Zico olmuştu.

10 takım teknik müdahalede bulundu

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 15 haftada 10 takım, teknik  direktör değişikliğine gitti.

Akhisarspor, Çaykur Rizespor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor,  Kasımpaşa, Demir Grup Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor, Atiker Konyaspor,  Kayserispor ve Göztepe birer, Fenerbahçe ise iki kez teknik müdahalede bulundu.

Ligde son teknik direktör ayrılıkları Atiker Konyaspor, Kayserispor ve  Göztepe'de yaşandı.

Atiker Konyaspor'da Rıza Çalımbay'ın yerine Aykut Kocaman göreve  getirilirken, Kayserispor'da alınan üst üste 4 mağlubiyetin ardından Ertuğrul  Sağlam dönemi sona erdi.

Kayserispor yeni teknik direktörü Hikmet Karaman yönetiminde çıktığı  ilk maçta ligin flaş ekiplerinden Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-0 mağlup etti.

Göztepe'de de alınan art arda 4 yenilgi üzerine Bayram Bektaş ile  yollar ayrılırken, sezona Kasımpaşa'da başlayan Kemal Özdeş ile sözleşme  imzalandı.

(AA)

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