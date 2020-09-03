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Spor

Süper Lig'de yeni sezonun ilk yarısı seyircisiz

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de yeni sezonun ilk yarısının seyircisiz oynanacağını açıkladı.

03 Eylül 2020 Perşembe 14:58 - Güncelleme: 03 Eylül 2020 Perşembe 15:02
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Türkiye Futbol Federasyonu, 2020-2021 sezonunun ilk devresinde lig maçlarının seyircisiz oynanmasına karar verildiğini açıkladı.

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Yönetim Kurulumuzun 25.08.2020 tarih ve 46 sayılı toplantısında, Ekim ayından itibaren TFF Sağlık Kurulu'nun protokolü ile belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla müsabakalara tribün kapasitesinin yüzde 30'u kadar seyirci alınması ve locaların kullanımı serbest bırakılması suretiyle müsabakalara sınırlı sayıda seyirci alınmasına dair karar alınmışsa da; ülkemizde ve tüm dünyada yaşanan pandeminin seyri ile T.C. Sağlık Bakanı Sayın Dr. Fahrettin Koca'nın 02.09.2020 tarihli basın açıklamasında belirtilen Bilim Kurulu'nun görüşü dikkate alınarak, müsabakaların 2020-2021 futbol sezonunun ilk devresinde seyircisiz olarak oynanmasına karar verilmiştir."

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