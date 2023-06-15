Süper Lig'de yerli futbolcuların oynama oranı yüzde 29,1'de kaldı

Ligdeki 19 takımda, Türkiye'de yetişmiş yerli futbolcular 179 bin 920 dakika (yüzde 29,1) forma şansı bulurken, yabancı futbolcular 375 bin 512 dakika (yüzde 60,9) sahada kaldı.
Gurbetçi olarak nitelenen yurt dışında yetişmiş Türk asıllı futbolcular ise bu sezon 61 bin 994 dakika (yüzde 10) mücadele etti.
Süper Lig'de bir önceki sezon yabancı futbolcuların oynama oranı yüzde 59,6 şeklinde kayıtlara geçmişti.
Sezonu şampiyon olarak noktalayan Galatasaray, yabancı futbolcuların en fazla süre aldığı kulüp olarak dikkati çekti.
Sarı-kırmızlı ekipte yabancı oyuncular 23 bin 773 dakika ter döktü. Bu zaman dilimi, toplam sürenin yüzde 70,9'unu oluşturdu.
Cim-Bom'da yerli futbolcular 8 bin 907 dakika, gurbetçilerse 862 dakika forma şansı bulabildi.
Ligdeki 19 kulübün hepsinde yabancı futbolcular, yerlilerden daha fazla süre aldı.
Galatasaray'ın ardından Kasımpaşa, 23 bin 206 dakikayla yabancılara en fazla süre veren ekip konumunda.
Klasmanda 23 bin 167 dakikayla Fatih Karagümrük üçüncü sırada yer alırken, 22 bin 54 dakikayla Trabzonspor beşinci, 21 bin 444 dakikayla Beşiktaş yedinci, 19 bin 856 dakikayla Fenerbahçe onuncu sırada bulunuyor.
Süper Lig'de yerli futbolculara en fazla şans tanıyan kulüp Ümraniyespor oldu.
İstanbul ekibinde yerli futbolcular 13 bin 643 dakika sahada kaldı.
Sezon bittiğinde küme düşmekten kurtulamayan Ümraniyespor'da yabancı futbolcular 18 bin 383 dakika süre aldı.
Başakşehir, Süper Lig'de sayı olarak en fazla yabancı futbolcuyu oynatan takım olarak ön plana çıktı.
Turuncu-lacivertli ekipte sezon boyunca 22 yabancı futbolcu forma giydi.
Bu kulvarda 20 yabancı futbolcuyla Konyaspor ikinci sırada yer aldı.
Beşiktaş, Fatih Karagümrük, MKE Ankaragücü ve Adana Demirspor'da ise 19'ar yabancı oyuncu mücadele etti.
SÜPER LİG 2022/23 SEZONU
60,9
YERLİ FUTBOLCULARIN OYNAMA YÜZDESİ
29,1
GURBETÇİ FUTBOLCULARIN OYNAMA YÜZDESİ
10
KULÜP
YABANCI SAYISI
YABANCI SÜRESİ (dk)
YERLİ SÜRESİ (dk)
GURBETÇİ SÜRESİ (dk)
GALATASARAY
18
23773
8907
862
KASIMPAŞA
17
23206
7856
3497
KARAGÜMRÜK
19
23167
4019
6383
KAYSERİSPOR
15
22167
6753
4581
TRABZONSPOR
18
22054
10282
2156
KONYASPOR
20
21986
11537
-
BEŞİKTAŞ
19
21444
9568
2566
ANKARAGÜCÜ
19
21181
12795
595
A.DEMİRSPOR
19
20514
7967
4938
FENERBAHÇE
18
19856
9115
4418
GİRESUNSPOR
11
19838
9113
4521
ALANYASPOR
16
19406
9630
4529
SİVASSPOR
16
19294
11779
3521
BAŞAKŞEHİR
22
18875
8472
6155
ÜMRANİYESPOR
15
18383
13643
1609
ANTALYASPOR
17
18002
12628
3871
İSTANBULSPOR
18
16457
12770
4300
G.ANTEPSPOR
14
14258
5489
2001
HATAYSPOR
15
11651
7597
1491