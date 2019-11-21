Süper Lig'deki futbolcuların vergileri artırıldı
Süper Lig’de oynayan oyuncuların daha çok vergi vermesinin planlandığı kanunu teklifi TBMM’de yasalaştı.
Süper Lig'de oynayan futbolculardan alınan yüzde 15'lik verginin yüzde 20'ye yükseltileceği kanun teklifi, TBMM tarafından kabul edildi.
Bir alt liglerdeki sporculara yüzde 10, diğer liglerdekilere yüzde 5 vergi uygulanacak. Öte yandan vergiden muaf olan futbol hakemleri de vergi dilimine dahil edilecek.
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