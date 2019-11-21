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Süper Lig'deki futbolcuların vergileri artırıldı

Süper Lig’de oynayan oyuncuların daha çok vergi vermesinin planlandığı kanunu teklifi TBMM’de yasalaştı.

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Süper Lig'de oynayan futbolculardan alınan yüzde 15'lik verginin yüzde 20'ye yükseltileceği kanun teklifi, TBMM tarafından kabul edildi.

Bir alt liglerdeki sporculara yüzde 10, diğer liglerdekilere yüzde 5 vergi uygulanacak. Öte yandan vergiden muaf olan futbol hakemleri de vergi dilimine dahil edilecek.

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