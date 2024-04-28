Göztepe, yeniden Süper Lig'de!

1. Lig'in 32. haftasında Göztepe, sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki maçı Göztepe 2-0'lık skorla kazandı.

Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 77. dakikada Fıratcan Üzüm ve uzatma dakikalarında Ramon-Pascal Lundqvist attı.

GÖZTEPE SÜPER LİG'DE

Bu sonucun ardından Göztepe puanını 66 yaptı ve ligin bitimine iki hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi. İzmir temsilcisi, Eyüpspor'un ardından Süper Lig'e yükselen ikinci takım oldu. 2022'de Süper Lig'den düşen Göztepe, iki yıl aradan sonra geri dönmüş oldu.

Göztepe deplasmanından mağlubiyetle ayrılan Gençlerbirliği ise 47 puanda kaldı.

Süper Lig'i garantileyen Göztepe, ligin bir sonraki haftasında Eyüpspor deplasmanına gidecek. Gençlerbirliği sahasında Giresunspor'u ağırlayacak.