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Süper Lig'e Fenerbahçe damgası

Süper Lig'de 62. sezon için geriye sayım sürerken, 1959 yılında başlayan organizasyonda şimdiye kadar 71 farklı takım mücadele etti.

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Eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'e en çok takım veren il İstanbul oldu.

En üst seviye ligde şu ana kadar 16 takımla yer alan İstanbul'u, 9 takımla Ankara izliyor.

- Unvanlar Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, geride kalan 61 sezon göz önüne alınarak yapılan değerlendirmede puan cetvelinde zirveye otururken, en çok puan toplayan, galip gelen ve gol atan takım unvanlarını elinde bulunduruyor.

Sarı-lacivertliler, oynadığı 2010 lig maçında 3493 puan alarak, ligin en çok puan toplayan ekibi oldu. Fenerbahçe bu alanda Galatasaray'ın 33 puan önünde yer aldı.

Galatasaray ise 2010 maçta toplam 3460 puan elde etti. Sıralamada Beşiktaş 3371 puanla üçüncü, Trabzonspor da 2447 puanla dördüncü sırada kendisine yer buldu.

- En çok galip gelen takım

61 yıllık geçmişi bulunan ligde toplam 2010 maç yapan iki takımdan Fenerbahçe, aldığı 1145 galibiyetle, en yakın rakibi Galatasaray'dan 7 galibiyet fazlasıyla ilk sırada bulunuyor.

Galibiyet sayısında Galatasaray 1138 ile ikinci, Beşiktaş 1087 ile üçüncü, Trabzonspor ise 745 ile dördüncü sırada.

- En golcüsü

Lig tarihinde en çok gol atan takım unvanına da Fenerbahçe sahip oldu.

Sarı-lacivertliler, toplam 3555 gol kaydetti. Galatasaray 3537 golle Fenerbahçe'yi izledi. Beşiktaş'ın gol sayısı ise 3276.

- Liderlik rekoru Galatasaray'da

Ligde 22 kezle en fazla şampiyonluk yaşayan takım olan Galatasaray, liderlik rekorunun da sahibi konumunda bulunuyor.

Sarı-kırmızılı takım, 62. sezonuna girmeye hazırlanan ligde geride kalan sezonlarda 556 haftayı lider tamamladı.

Galatasaray'ın ardından, Fenerbahçe 554 hafta liderlik koltuğunda otururken, Beşiktaş 412 haftayla üçüncü, Trabzonspor ise 200 haftayla dördüncü sırada yer aldı.

- "Üç büyükler"den sonra Bursaspor

Süper Lig'de, "Üç büyükler" olarak anılan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın ardından en çok maça çıkan takım, geçen sezon küme düşen Bursaspor.

"Üç büyükler", geride kalan 61 sezonda da ligde yer alırken, Bursaspor ile MKE Ankaragücü ise 50'şer kez en üst seviye ligde mücadele etti.

Bursaspor ligde 1644 müsabakaya çıkarken, MKE Ankaragücü ise 1626 karşılaşma oynadı.

- 71 takım mücadele etti

Lig tarihinde bugüne dek 71 değişik takım mücadele etti.

En üst seviyedeki lige bu sezon yükselen Gençlerbirliği ve Yukatel Denizlispor daha önce bu organizasyonun tecrübesini yaşarken, Gazişehir Gaziantep ise ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek. Gaziantep temsilcisi, ligde yer alan 72. takım olacak.

- 7 takım artı averajda

Süper Lig'de geride kalan 61 sezon sonunda 71 takımın sadece 7'sinin artı averajı bulunuyor.

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yanı sıra Medipol Başakşehir, Eskişehirspor ve Sarıyer, lig tarihinde artı averaja sahip takımlar olarak dikkati çekti.

Fenerbahçe 1816 averajla başı çekerken, Galatasaray 1784, Beşiktaş 1578, Trabzonspor 849, Medipol Başakşehir 101, Eskişehirspor 9, Sarıyer de 2 averaja sahip.

- 61 yıllık puan cetveli

Ligde, 1959 yılından 2018-2019 sezonu sonuna dek oluşan puan cetveli şöyle:
 
     Takımlar                          K    O      G      B     M     A      Y      P      
1    Fenerbahçe                        61   2010   1145   532   333   3555   1739   3493   
2    Galatasaray                       61   2010   1138   510   362   3537   1753   3460   
3    Beşiktaş                          61   2008   1087   553   368   3276   1698   3371   
4    Trabzonspor                       45   1500   745    408   347   2316   1455   2447   
5    Bursaspor                         50   1644   572    473   599   1965   1998   1997   
6    Gençlerbirliği                    46   1536   513    458   565   1943   2009   1833   
7    MKE Ankaragücü                    50   1626   517    473   636   1869   2149   1791   
8    Altay                             41   1326   413    413   500   1415   1610   1372   
9    Gaziantepspor                     31   1028   366    265   397   1248   1383   1324   
10   Eskişehirspor                     30   978    334    312   332   1110   1101   1104   
11   Samsunspor                        30   986    319    254   413   1092   1305   1090   
12   Antalyaspor                       23   784    251    200   333   934    1141   915    
13   Kayserispor                       23   764    233    214   317   886    1070   891    
14   Göztepe                           27   838    262    263   313   888    991    835    
15   İstanbulspor                      23   756    237    229   290   855    945    813    
16   Kocaelispor                       20   674    225    184   265   858    934    784    
17   Denizlispor                       19   654    202    174   278   806    932    736    
18   Konyaspor                         18   602    187    168   247   710    869    729    
19   Adanaspor                         22   704    202    213   289   771    949    692    
20   Çaykur Rizespor                   18   614    192    150   272   687    875    677    
21   Boluspor                          20   638    192    215   231   637    709    654    
22   Sivasspor                         13   448    163    118   167   610    633    607    
23   İstanbul Başakşehir               11   380    168    97    115   546    445    601    
24   Kasımpaşa                         15   530    154    149   227   623    795    566    
25   Sarıyer                           13   436    148    135   153   553    551    527    
26   Karşıyaka                         16   528    152    141   235   533    748    510    
27   Adana Demirspor                   17   550    146    157   247   514    773    490    
28   Malatyaspor                       11   384    134    102   148   507    544    467    
29   Mersin İdmanyurdu                 15   472    136    134   202   446    556    438    
30   Zonguldakspor                     14   454    135    148   171   425    484    424    
31   Ankara Demirspor                  13   418    116    153   149   447    509    385    
32   Sakaryaspor                       11   380    114    89    177   452    586    370    
33   Vefa                              14   422    110    143   169   364    514    363    
34   Kardemir Karabükspor              10   336    96     68    172   361    570    356    
35   Osmanlıspor                       9    306    84     87    135   348    460    339    
36   Orduspor                          11   352    102    102   148   303    420    322    
37   Diyarbakırspor                    11   362    91     84    187   323    554    320    
38   PTT                               12   374    93     134   147   340    445    320    
39   İzmirspor                         10   326    93     110   123   313    386    296    
40   Akhisarspor                       7    238    74     65    99    286    340    287    
41   Feriköy                           9    292    88     86    118   257    312    262    
42   Altınordu                         10   322    80     98    144   296    433    258    
43   Şekerspor                         10   320    73     100   147   309    481    255    
44   Beykoz                            8    264    72     94    98    263    315    238    
45   Manisaspor                        6    204    58     49    97    242    306    223    
46   Hacettepe                         9    252    67     76    109   242    334    210    
47   Karagümrük                        6    182    53     51    78    207    236    157    
48   Vanspor                           5    170    38     39    93    165    298    153    
49   Giresunspor                       6    180    47     57    76    156    209    151    
50   Zeytinburnuspor                   5    162    36     37    89    159    290    145    
51   Kayseri Erciyesspor               4    136    33     42    61    142    208    141    
52   Elazığspor                        4    136    35     31    70    146    246    136    
53   Alanyaspor                        3    102    35     19    48    146    167    124    
54   Çanakkale Dardanelspor            3    102    28     25    49    107    154    109    
55   Aydınspor                         3    90     26     27    37    105    140    105    
56   Bakırköyspor                      3    90     28     21    41    131    135    105    
57   Erzurumspor                       3    102    25     23    54    116    205    98     
58   Yeni Malatyaspor                  2    68     24     18    26    85     91     90     
59   Yozgatspor                        2    68     19     19    30    101    113    76     
60   Gençlerbirliği OFTAŞ              2    68     15     17    36    54     99     62     
61   Akçaabat Sebatspor                2    68     14     19    35    85     131    61     
62   Balıkesirspor                     2    64     15     16    33    66     108    52     
63   Beyoğluspor                       2    54     13     17    24    49     72     43     
64   Yeşildirek                        2    58     13     16    29    51     94     42     
65   Adalet                            2    52     10     15    27    38     69     35     
66   Büyükşehir Belediye Erzurumspor   1    34     8      11    15    36     43     35     
67   Petrolofisi                       1    34     8      5     21    38     73     29     
68   Bucaspor                          1    34     6      8     20    37     65     26     
69   Siirtspor                         1    34     6      6     22    47     81     24     
70   Kahramanmaraşspor                 1    36     4      11    21    22     71     23     
71   Kırıkkalespor                     1    30     5      8     17    21     64     18     
      
Not: Haberde, liglerin oynandığı sezon geçerli olan puan sistemi değerlendirmeye alınmıştır.      

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