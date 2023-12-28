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Spor

Süper Lig'e geri dönüyor! Trabzonspor'un yeni hedefi: Muhammed Elneny

Sezonun ikinci yarısına iddialı bir şekilde başlamak isteyen Trabzonspor transfer için düğmeye bastı. Bordo mavili ekip Türkiye'de daha önce Beşiktaş forması giyen Mohamed Elneny harekete geçti. İşte detaylar...

Fanatik28 Aralık 2023 Perşembe 09:26 - Güncelleme:
Süper Lig'e geri dönüyor! Trabzonspor'un yeni hedefi: Muhammed Elneny
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Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, ligin ikinci yarısında daha güçlü bir kadro kurmayı hedefliyor. Bu doğrultuda Bordo-Mavililer, rotasını İngiltere'ye çevirdi. Premier Lig ekiplerinden Arsenal forması giyen ve daha önce Beşiktaş'ta da görev yapan Mohamed Elneny için düğmeye basıldı.

Mısırlı orta saha oyuncusu için seferberlik ilan edildi. Özellikle teknik direktör Abdullah Avcı, merkeze deneyimli bir oyuncunun gelmesini istiyor. 31 yaşındaki futbolcuya da onay veren Avcı, Elneny'i kadrosunda görmek istiyor.

TRANSFERİNE ZORLUK ÇIKARMAYACAKLAR

Bu konuda Trabzonspor'un elini güçlendiren bir detay da var. Mısırlı futbolcunun kontratı sezon sonunda sona erecek. Takımdan ayrılmaya sıcak bakan Elneny, yeniden Türkiye'de forma giyebilir.

Arap ülkelerinden de teklif aldığı öğrenilen deneyimli futbolcunun, kendisi için yapılan tüm teklifleri dinleyeceği ve son kararını buna göre vereceğini bildirildi.

Muhammed Elneny'nin ayrıca kontratının yakın zamanda bitecek olması nedeniyle Ada ekibinin transferde bir zorluk çıkarmaması bekleniyor.

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