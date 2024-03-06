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Spor

Süper Lig'e teknik direktör dayanmıyor! Avrupa'da zirvedeyiz

Trendyol Süper Lig'de 28 hafta geride kalırken sezonda en çok dikkat çeken olaylar teknik direktör değişiklikleri oldu. Tam 22 teknik adamın görevine don verildiği Süper Lig bu alanda Avrupa'nın zirvesinde yer alıyor.

Sabah6 Mart 2024 Çarşamba 11:39 - Güncelleme:
Süper Lig'e teknik direktör dayanmıyor! Avrupa'da zirvedeyiz
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Başarısızlıkta faturayı önce hocalara kesen kulüplerimiz, bu alanda rakip tanımıyor.

Son olarak Pendikspor'dan Ivo Vieira'nın görevine veda ettiği Süper Lig'de 16 kulüp, tam 22 çalıştırıcıya kapıyı gösterdi.

Teknik adam değiştirme sayısında Türkiye, 20 lig arasında açık ara Avrupa'nın zirvesine oturdu. Yunanistan ile Romanya 14'er, Ukrayna da 12 isimle bizi takip etti.

Süper Lig'de teknik direktörlerin koltukta kalma sürelerine bakıldığında 1 yıl barajını Galatasaray'ın başındaki Okan Buruk ile Hatayspor'un hocası Volkan Demirel aştı.

Okan Buruk; 1 yıl 8 ay 11 gündür ve Volkan Demirel 1 yıl 5 ay 13 gündür görevine devam ediyor. İkiliyi; Çaykur Rizespor'dan İlhan Palut (8 ay 21 gün) ile Fenerbahçe'den İsmail Kartal (8 ay 2 gün) izledi. Ayrıca görev yapanların 10'unun süresi 100 günün altında bulunuyor.

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