Süper Lig'e teknik direktör dayanmıyor! Avrupa'da zirvedeyiz

Başarısızlıkta faturayı önce hocalara kesen kulüplerimiz, bu alanda rakip tanımıyor.

Son olarak Pendikspor'dan Ivo Vieira'nın görevine veda ettiği Süper Lig'de 16 kulüp, tam 22 çalıştırıcıya kapıyı gösterdi.

Teknik adam değiştirme sayısında Türkiye, 20 lig arasında açık ara Avrupa'nın zirvesine oturdu. Yunanistan ile Romanya 14'er, Ukrayna da 12 isimle bizi takip etti.

Süper Lig'de teknik direktörlerin koltukta kalma sürelerine bakıldığında 1 yıl barajını Galatasaray'ın başındaki Okan Buruk ile Hatayspor'un hocası Volkan Demirel aştı.

Okan Buruk; 1 yıl 8 ay 11 gündür ve Volkan Demirel 1 yıl 5 ay 13 gündür görevine devam ediyor. İkiliyi; Çaykur Rizespor'dan İlhan Palut (8 ay 21 gün) ile Fenerbahçe'den İsmail Kartal (8 ay 2 gün) izledi. Ayrıca görev yapanların 10'unun süresi 100 günün altında bulunuyor.