Süper Lig'in hakem listesi açıklandı! Fırat Aydınus...

DHA 12 Temmuz 2021 Pazartesi 13:29 - Güncelleme: 12 Temmuz 2021 Pazartesi 13:29

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, 2021-2022 sezonunda görev yapacak hakemleri açıkladı.



Geçen sezon emekli olacağı iddia edilen 47 yaşındaki Fırat Aydınus, yeni sezonda da maç yönetmeye devam edecek. Merkez Hakem Kurulu, talimatlarda yapılan değişiklikle hakemler için emeklilik yaşının 50'ye yükseltildiğini açıkladı.

2021-2022 Futbol Sezonu Süper Lig hakem listesi şöyle;

"Zorbay Küçük, Ali Palabıyık, Erkan Özdamar, Yaşar Kemal Uğurlu, Burak Şeker, Sarper Barış Saka, Bahattin Şimşek, Arda Kardeşler, Ali Şansalan, Ümit Öztürk, Özgür Yankaya, Suat Arslanboğa, Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Mete Kalkavan, Tugay Kaan Numanoğlu, Volkan Bayarslan, Alper Ulusoy, Halil Umut Meler, Halis Özkahya, Abdulkadir Bitigen, Atilla Karaoğlan, Yasin Kol."

Video Yardımcı Hakem Listesi ise şu isimlerden oluştu:

"Özgüç Türkalp, Serkan Tokat, Mustafa Öğretmenoğlu, Emre Malok, Hakan Ceylan, Koray Gençerler, Erkan Engin"