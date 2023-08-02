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Spor

Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor'un rakibi Galatasaray

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig 2023-2024 sezonunun ilk hafta programını açıkladı. Kayserispor'un ilk hafta rakibi Galatasaray oldu.

IHA2 Ağustos 2023 Çarşamba 15:45 - Güncelleme:
Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor'un rakibi Galatasaray
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Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig 2023-2024 sezonunun ilk hafta programını açıkladı. Kayserispor-Galatasaray maçı 12 Ağustos Cumartesi günü oynanacak.

Süper Lig'de 2023-2024 sezonu için geri sayım başladı. Türkiye Futbol Federasyonu sezonun ilk hafta programını açıkladı. Buna göre Kayserispor'un sahasında oynayacağı Galatasaray maçının tarihi 12 Ağustos Cumartesi olarak duyuruldu. Bu maçın başlama saatinin 21:45 olduğu kamuoyu ile paylaşıldı.

Sezonun ilk müsabakası 11 Ağustos Cuma günü Trabzonspor ile Antalyaspor arasında oynanacak. 20 takımın mücadele edeceği ve 4 takımın küme düşeceği Süper Lig'de cumartesi günü 4 maç, Pazar günü 3 müsabaka oynanacak. Pazartesi günü de 2 müsabaka oynanacak ve sezonun ilk hafta maçları tamamlanacak.

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