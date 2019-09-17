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Süper Lig'in lideri Alanyaspor transfere sadece 150 bin euro harcadı

Süper Lig'de dün akşam Fenerbahçe'yi evinde 3-1 mağlup eden Alanyaspor, bu sezon transfere sadece 150 bin euro harcadı.

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TM Dijital Haber Merkezi
 
Villafanez, kiralık olarak gelen Ozan Tufan ve Merih Demiral’ı kaybetmesine rağmen bu sezon transfere sadece 150 bin Euro harcayan Alanyaspor, dün akşam evinde güçlü Fenerbahçe’yi devirerek liderliğini sürdürmeyi başardı.
 
Sezon başında Erol Bulut’la anlaşmaya varan ve sadece iki Yunanlı futbolcuya (Siopis – Bakesetas) bonservis bedeli ödeyerek iyi bir kadro kuran Alanyaspor geriye düştüğü maçta sarı lacivertli ekibi 3-1 yenerken, 34 yaşındaki Papis Cisse’nin performansı alkış topladı. 4 maçta 5 gol atan Senegalli yıldız genç teknik adam Erol Bulut’un en önemli silahlarından biri olurken, Cisse’nin yanı sıra Bakesetas’ın şu ana kadar 1 gol 3 asistle oynaması dikkatlerden kaçmadı.
 
Salih Uçan, Musa Çağıran, Yacine Bammou, Tayfur Bingöl, Juanfran, kaleci Jose Marafona’yı bonservissiz bir şekilde kulübe kazandıran Başkan Hasan Çavuşoğlu 3-1 biten karşılaşmadan sonra liderlik için ‘büyütülecek bir şey yok’ derken, Erol Bulut’un hem geçen sezon hem de bu sezon adından sıkça bahsettirmesi çok yakın bir zamanda 44 yaşındaki çalıştırıcıya büyük takımların kapılarını aralayacak gibi gözüküyor.
 
 

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