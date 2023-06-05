Süper Lig'in son haftasındaki maçların hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 38. ve son hafta heyecanı başlıyor. Kapanış haftasında oynanacak karşılaşmaların hakemleri belli oldu.
Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre ligde 2022-2023 sezonunun kapanış haftasındaki müsabakaları yönetecek hakemler şöyle:
Beşiktaş-Konyaspor: Ümit Öztürk
Karagümrük-Kasımpaşa: Burak Şeker
Sivasspor-Kayserispor: Burak Pakkan
Başakşehir-Trabzonspor: Bahattin Şimşek
Ankaragücü-Adana Demirspor: Çağdaş Altay
Giresunspor-Antalyaspor: Kadir Sağlam
İstanbulspor-Ümraniyespor: Cihan Aydın
KRİTİK HAFTA
Oynanan maçlarla ligin ikincisi ve küme düşen ikinci takım belli olacak.