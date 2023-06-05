Süper Lig'in son haftasındaki maçların hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 38. ve son hafta heyecanı başlıyor. Kapanış haftasında oynanacak karşılaşmaların hakemleri belli oldu.

Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre ligde 2022-2023 sezonunun kapanış haftasındaki müsabakaları yönetecek hakemler şöyle:

Beşiktaş-Konyaspor: Ümit Öztürk

Karagümrük-Kasımpaşa: Burak Şeker

Sivasspor-Kayserispor: Burak Pakkan

Başakşehir-Trabzonspor: Bahattin Şimşek

Ankaragücü-Adana Demirspor: Çağdaş Altay

Giresunspor-Antalyaspor: Kadir Sağlam

İstanbulspor-Ümraniyespor: Cihan Aydın

KRİTİK HAFTA

Oynanan maçlarla ligin ikincisi ve küme düşen ikinci takım belli olacak.