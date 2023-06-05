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Spor

Süper Lig'in son haftasındaki maçların hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 38. ve son hafta mücadelesinde heyecan yarın başlıyor. İşte haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler...

5 Haziran 2023 Pazartesi 13:22 - Güncelleme:
Süper Lig'in son haftasındaki maçların hakemleri belli oldu
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Spor Toto Süper Lig'de 38. ve son hafta heyecanı başlıyor. Kapanış haftasında oynanacak karşılaşmaların hakemleri belli oldu.

Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre ligde 2022-2023 sezonunun kapanış haftasındaki müsabakaları yönetecek hakemler şöyle:

Beşiktaş-Konyaspor: Ümit Öztürk

Karagümrük-Kasımpaşa: Burak Şeker

Sivasspor-Kayserispor: Burak Pakkan

Başakşehir-Trabzonspor: Bahattin Şimşek

Ankaragücü-Adana Demirspor: Çağdaş Altay

Giresunspor-Antalyaspor: Kadir Sağlam

İstanbulspor-Ümraniyespor: Cihan Aydın

KRİTİK HAFTA

Oynanan maçlarla ligin ikincisi ve küme düşen ikinci takım belli olacak.

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