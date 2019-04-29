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Sural’dan yürek burkan paylaşım

Kayseri dönüşü Alanyasporlu futbolcuları taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 7 futbolcu yaralandı. Kazada ağır yaralanan Josef Sural tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Acı haberin ardından bir süre önce baba olan Sural’ın, 11 Nisan'da kızıyla paylaştığı fotoğraf yürekleri dağladı.

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İstikbal Mobilya Kayserispor deplasmanından Antalya'ya döndükleri VIP minibüsün kaza yapması sonucu ağır yaralanan Aytemiz Antalyaspor futbolcusu Josef Sural hayatını kaybetti. Sural'ın hayatını kaybetmesi üzerine Alanyaspor'un resmi sosyal medya hesaplarından açıklama yapıldı.
 
Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kayseri deplasmanı dönüşü 7 futbolcumuzu taşıyan özel minibüsün yaptığı kazada ağır yaralanan Çek futbolcumuz Josef Sural Alanya Özel Anadolu Hastanesi´nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Başımız sağolsun."
 
YÜREK BURKAN PAYLAŞIM
 
Josef Sural 7 Şubat’ta baba olmuştu. Çek futbolcu 11 Nisan günü kızıyla fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak “Babasının küçük prensesi” notunu düşmüş.
 
 
Sural, 7 Şubat’ta ikinci kez baba olmuştu. Başarılı futbolcu o gün bebeğinin fotoğrafını paylaşıp altına ikinci kez hayatının en mutlu anını yaşadığını belirtmiş, ‘Küçük prensesim’ dediği Melissa Denise’nin aileye katılımını paylaşmıştı. 
 
 
ALANYASPOR’A TRANSFER OLMUŞTU
 
Josef Sural 30 Mayıs 1990'da Çek Cumhuriyeti'nde dünyaya geldi. Profesyonel futbol yaşamına 2008 yılında Zbrojovka Brno takımında başlayan Josef Sural, 2011 yılında Slovan Liberec'e transfer oldu. Kulübüyle 2011-12 sezonunda şampiyonluk yaşadı. 13 Ocak 2016'da Sparta Praha'a transfer oldu. 2018-19 sezonu ara transfer döneminde Süper Lig takımlarından Alanyaspor ile bir yılı opsiyonlu 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

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