Beşiktaş'ın geçtiğimiz yaz Barcelona'dan kiraladığı Miralem Pjanic ile gelecek sezon yola devam edilmeyeceği kesinleşmişti. Bosna Hersekli oyuncunun yeni adresinin neresi olacağı merakla beklenirken, Beşiktaş'ın eski yöneticisi Sinan Vardar Fotomaç Gazetesi'ndeki köşe yazısında bu konuya açıklık getirdi.

Valerien Ismael'den yönetime rapor! İşte gitmesini istediği futbolcular

"PJANIC İTALYA YOLCUSU"

Vardar, yazısında "Pjanic'i çok seviyorum ve kendisiyle sürekli bir araya geliyoruz. Beşiktaş'ı çok seviyor ama sanki gelecek sezonda İtalya yolcusu gibi..." ifadelerini kullanarak yıldız futbolcunun gelecek sezon İtalya'da forma giyeceğinin sinyallerini verdi.

Miralem Pjanic'in adı son günlerde İtalyan devi Inter ile anılıyordu.