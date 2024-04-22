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Spor

Sürpriz bir isim gündeme geldi! Beşiktaş'ın yeni hedefi Zaid Romero

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Siyah beyazlı ekip, stoper listesinin ilk sırasındaki Nicolas Valentini'de pürüz çıkarsa rotasını bir başka Arjantinli Zaid Romero'ya çevirecek. İşte detaylar..

22 Nisan 2024 Pazartesi 09:30 - Güncelleme:
Sürpriz bir isim gündeme geldi! Beşiktaş'ın yeni hedefi Zaid Romero
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Savunma hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

Son birkaç gündür Boca Juniors yönetimi tarafından sözleşme yenilemediği için kadro dışı bıraktığı Nicolas Valentini ile Beşiktaş'ın anlaştığı iddia ediliyor.

SÜRPRİZ İSİM GÜNDEMDE

TNT Sports'ta yer alan bilgilere göre, Arjantin Milli Takımı'na kadar yükselen ve Inter'in de istediği 23 yaşındaki sol stoper için favorinin Beşiktaş olduğunu iddia etse de sürpriz bir isim daha gündeme geldi.

BEŞİKTAŞ ROMERO'YU İSTİYOR

Beşiktaş'ın Estudiantes'te forma giyen bir başka sol stoper Zaid Romero'yu istediği iddia edildi.

23 yaşındaki Valentini gibi sol ayaklı olan ve onun gibi (1.89) uzun boylu olan 24 yaşındaki Romero'nun (1.93) ismi Kartal'ın listesinin ilk sırasında yer alıyor. Romero, bu sezon çıktığı 16 mücadelede 1 gol kaydetti.

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