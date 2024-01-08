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Spor

Sürpriz Leonardo Bonucci gelişmesi! Takımdan ayrılıyor

İsmi Fenerbahçe ile anılan İtalyan stoper Leonardo Bonucci, formasını giydiği Union Berlin ile anlaşarak bonservisini eline aldı.

8 Ocak 2024 Pazartesi 22:15 - Güncelleme:
Sürpriz Leonardo Bonucci gelişmesi! Takımdan ayrılıyor
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Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Leonardo Bonucci için flaş bir gelişme yaşandı.

TRT Spor'da yer alan habere göre; Union Berlin ile anlaşan Leonardo Bonucci, bonservisini eline aldı.

İTALYANLAR DA İLGİLENİYOR

Habere göre, Fenerbahçe'nin 1,5 yıllık kontrat önerisini düşünen İtalyan oyuncu ile İtalya'dan iki kulüp daha ilgileniyor.

Deneyimli savunma oyuncusu ile İtalyan ekibi Roma'nın da ilgilendiği kaydedildi.

FENERBAHÇE AVANTAJLI

Öte yandan sarı lacivertli kulübün transferde avantajlı bir konumda olduğu belirtildi.

Bu sezon Union Berlin'de 10 maça çıkan İtalyan oyuncu için resmi ayrılığın kısa süre içinde yapılacağı belirtildi.

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