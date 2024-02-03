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Spor

Sürpriz transfer! Fenerbahçe yeni genç yıldızını buldu: Sinaly Diomande

Fenerbahçe, geleceğe yönelik transfer listesine bir yenisi daha ekledi. Sarı lacivertli kulüp, Lyon'da forma giyen Sinaly Diomande için harekete geçti. İşte Sinaly Diomande haberinin detayları...

3 Şubat 2024 Cumartesi 21:59 - Güncelleme:
Sürpriz transfer! Fenerbahçe yeni genç yıldızını buldu: Sinaly Diomande
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Fenerbahçe, transferlerine hız kesmeden devam ediyor. Başkan Ali Koç'la birlikte geleceğe yatırım yapan sarı lacivertliler, yeni genç yıldızını buldu. Potansiyelli yıldızları kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, rotasını Fransa'ya çevirdi.

FENERBAHÇE'NİN YENİ YILDIZ HEDEFİ: SINALY DIOMANDE

Fransa basının haberine göre; Fenerbahçe, Lyon forması giyen Sinaly Diomande'yi kadrosuna katmak istiyor. Haberde, sarı lacivertli kulübün, 22 yaşındaki savunma için şartları araştırdığı öğrenildi. Fenerbahçe'nin bu transferi gelecek sezon için planladığı belirtildi.

Öte yandan RB Salzburg'unda oyuncu ile ilgilendiği aktarıldı. İki takımında 7 milyon euroluk teklif yapması bekleniyor.

LYON'DA MUTSUZ

22 yaşındaki yıldız oyuncunun Fransız ekibinde mutsuz olduğu ve ayrılmak istediği aktarıldı.

SEZON İSTATİSTİKLERİ

Sinaly Diomande bu sezon Fransız ekibiyle, 10 maça çıktı. Fildişili savunmanın piyasa değeri 7 milyon euro olarak belirtiliyor.

Star Gazetesi

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