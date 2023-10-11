Sutopu Challenger Kupası'nda Türkiye'yi 5 takım temsil edecek

Sutopu Challenger Kupası'nda Türkiye'yi ENKA, Galatasaray, ODTÜ (kadın ve erkek takımı) ile İzmir Büyükşehir Belediyespor temsil edecek.

Türkiye Sutopu Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kadınlar ve erkeklerde grup müsabakaları 19-22 Ekim'de oynanacak.

Kadınlarda ODTÜ, A Grubu'ndaki maçlarını Sırbistan'da oynayacak. İzmir Büyükşehir Belediyespor ise Çekya'da yapılacak B Grubu maçlarında mücadele edecek.

Türkiye'yi erkeklerde de temsil edecek ODTÜ, B Grubu maçlarına Belçika'da çıkacak. Galatasaray, C Grubu karşılaşmalarını İstanbul'da, ENKA ise D Grubu müsabakalarını Malta'da yapacak.