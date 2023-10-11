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Spor

Sutopu Challenger Kupası'nda Türkiye'yi 5 takım temsil edecek

Sutopu Challenger Kupası'nda Türkiye'yi ENKA, Galatasaray, ODTÜ (kadın ve erkek takımı) ile İzmir Büyükşehir Belediyespor temsil edecek.

11 Ekim 2023 Çarşamba 22:43 - Güncelleme:
Sutopu Challenger Kupası'nda Türkiye'yi 5 takım temsil edecek
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Sutopu Challenger Kupası'nda Türkiye'yi ENKA, Galatasaray, ODTÜ (kadın ve erkek takımı) ile İzmir Büyükşehir Belediyespor temsil edecek.

Türkiye Sutopu Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kadınlar ve erkeklerde grup müsabakaları 19-22 Ekim'de oynanacak.

Kadınlarda ODTÜ, A Grubu'ndaki maçlarını Sırbistan'da oynayacak. İzmir Büyükşehir Belediyespor ise Çekya'da yapılacak B Grubu maçlarında mücadele edecek.

Türkiye'yi erkeklerde de temsil edecek ODTÜ, B Grubu maçlarına Belçika'da çıkacak. Galatasaray, C Grubu karşılaşmalarını İstanbul'da, ENKA ise D Grubu müsabakalarını Malta'da yapacak.

  • sutopu challenger
  • ENKA Galatasaray ODTÜ
  • İzmir Büyükşehir Belediyespor

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