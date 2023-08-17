Suudi Arabistan ekipleri durmuyor! 3 yıldız daha

Bu yaz transfer döneminde Suudi Arabistan kulüpleri, Avrupa'nın yıldızlarını birer birer kadrosuna katmaya devam ediyor. Son olarak Fenerbahçe'nin eski hocası Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al-Hilal, Neymar'ı transfer etti. Cristiano Ronaldo'nun görev yaptığı Al Nassr ise Sadio Mane, Cristiano Ronaldo ve Marcelo Brozovic gibi isimleri kadrosuna kattı.

Gelen son haberlere göre Suudi temsilcisi, Liverpool'un formasını giyen iki yıldızın peşinde. Al Nassr, kaleci Alisson'un yanı sıra Mohamed Salah için harekete geçti.

KESENİN AĞZINI AÇTILAR

İki futbolcu için maaş konusunda ayrılan bütçenin ise 200 milyon Euro'dan fazla olduğu bilgisine ulaşıldı.

Salah'ın, Suudi Arabistan'a gitmeye sıcak baktığı öğrenilirken, Alisson için de ikna turlarının başladığı kaydedildi.

Ayrıca Fulham'ın forveti Mitrovic için de Suudi Arabistan Pro Ligi'nden iki takımın devrede olduğu edinilen bilgiler arasında yer aldı.