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Spor

Suudi Arabistan İngiltere'de maça çıkacak

Suudi Arabistan Milli Takımı, İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United'ın sahasında iki maç oynayacak.

16 Ağustos 2023 Çarşamba 16:19 - Güncelleme:
Suudi Arabistan İngiltere'de maça çıkacak
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Suudi Arabistan Milli Futbol Takımı, İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United'ın sahasında iki hazırlık karşılaşması oynayacak.

Suudi Arabistan Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre A Milli Takım, 2023 Asya Kupası hazırlıkları kapsamında 8 Eylül'de Kosta Rika, 12 Eylül'de ise Güney Kore ile özel maça çıkacak.

İki karşılaşmaya da İngiltere'nin Newcastle kentindeki St James' Park ev sahipliği yapacak.

Newcastle United Kulübü, 2021'de Suudi Arabistan kaynaklı şirketlerden oluşan konsorsiyum tarafından satın alınmıştı.

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