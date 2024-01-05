Suudi Arabistan piyangosu! Wilfried Zaha resmen imzayı atıyor

Galatasaray, Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde şampiyonluk yarışını sürdürürken kadrosunda köklü değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa Ligi'ne düşen sarı kırmızılı kulübün hedefi kupaya ulaşmak. Galatasaray, bu hedef doğrultusunda bazı oyuncularıyla yollarını ayırmayı planlarken kadrosuna daha güçlü isimlerle takviye yapmayı planlıyor.

WILFRIED ZAHA İÇİN AYRILIK SİNYALLERİ

Galatasaray yönetimi, sezon başında kadrosunu kattığı Wilfried Zaha'nın gösterdiği performansı yetersiz bulmasının ardından yollarını ayırmayı planlıyor. 31 yaşındaki oyuncunun maaş yükünden de kurtulmak isteyen yönetim, gelen teklifleri değerlendirmeye alacak. Fildişili oyuncuya, Suudi Arabistan ekiplerinin talip olduğu biliniyor.

Cimbom, sezon başında bonservissiz bir şekilde kadrosuna kattığı hücum oyuncusunun satışından iyi bir gelir elde etmeyi planlıyor.

SEZON BAŞINDA TALİP OLMUŞLARDI

Fildişili oyuncuya, yaz döneminde de Suudi Arabistan ekipleri talip olmuştu fakat Zaha'nın tercihi Galatasaray olmuştu.

PİYASA DEĞERİ 17 MİLYON EURO

Wilfried Zaha, sarı kırmızılı formayla 20 maçta 6 gol 2 asistlik performans gösterdi. 31 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri ise 17 milyon euro olarak biliniyor.