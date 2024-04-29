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Spor

Suudi Arabistan'da ayın teknik direktörü Vitor Pereira

Al-Shabab teknik direktörü Vitor Pereira, Suudi Arabistan Ligi'nde ayın teknik direktörü seçildi.

29 Nisan 2024 Pazartesi 16:09 - Güncelleme:
Suudi Arabistan'da ayın teknik direktörü Vitor Pereira
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Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'ı çalıştıran Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, takımıyla yakaladığı çıkışla ödüllendirildi.

Portekizli teknik adam Vitor Pereira, Al Hilal Teknik Direktörü Jorge Jesus'un 5 aydır üst üste kazandığı 'Ayın Teknik Direktörü' ödülünün yeni sahibi oldu.

Takımıyla Mart ayında çıktığı dört maçtan 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan Pereira, ayın teknik adamı olmayı başardı.

Pereiralı Al Shabab, ligde çıktığı 29 maçta topladığı 38 puanla dokuzuncu sırada yer alıyor.

  • Al-Shabab
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  • ayın teknik direktörü

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