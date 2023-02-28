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Spor

Suudi Arabistan'da Cristiano Ronaldo ayın futbolcusu seçildi

Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al Nassr'da forma giyen yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo, ligde şubat ayının futbolcusu seçildi.

IHA28 Şubat 2023 Salı 20:50 - Güncelleme:
Suudi Arabistan'da Cristiano Ronaldo ayın futbolcusu seçildi
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Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan Pro Lig'inde şubat ayının en iyi futbolcusu oldu.

Futbol kariyerine Suudi Arabistan'da devam eden Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde şubat ayının futbolcusu seçildi. Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo bu süre zarfında Arabistan Ligi'nde Al Fateh takımına 1, Al Wahda'ya 4, Damak'a da 3 gol attı. 38 yaşındaki Portekizli yıldız Al Taawon müsabakasında da 2 asiste imza atarak şubat ayının en iyi futbolcusu olmayı başardı. Cristiano Ronaldo, Al Nassr forması altında 5 lig maçında 8 gol atıp, 2 asist üreterek takımına katkıda bulundu.

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