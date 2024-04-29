İSTANBUL 16°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Nisan 2024 Pazartesi / 21 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,405
  • EURO
    34,8064
  • ALTIN
    2436.09
  • BIST100
    10082.8
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Suudi Arabistan'dan Hakim Ziyech'e dev teklif
Spor

Suudi Arabistan'dan Hakim Ziyech'e dev teklif

Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Faslı yıldız Hakim Ziyech'e Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab talip oldu.

29 Nisan 2024 Pazartesi 17:29 - Güncelleme:
Suudi Arabistan'dan Hakim Ziyech'e dev teklif
ABONE OL

Galatasaray'ın sezon başında Chelsea'den kiralık olarak kadrosuna kattığı ve ücretsiz bir şekilde satın alma opsiyonu bulunan Hakim Ziyech'e, Suudi Arabistan'dan talip çıktı.

37.5 MİLYON EURO

Fransız basınında çıkan haberlere göre Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Shabab, 31 yaşındaki Faslı kanat oyuncusuna dev bir teklif yaptı.

Haberin detaylarında Al-Shabab'ın, Hakim Ziyech'e 2.5 yıl için 37.5 milyon euro net maaş önerdiği söylendi.

Al-Shabab, yaz transfer döneminde de Hakim Ziyech'i kadrosuna katmak istemiş hatta sağlık kontrollerinden de geçirmişti. Ancak yıldız oyuncu sağlık testlerini geçemeyince transfer iptal olmuş ve Galatasaray'a gelmişti.

20 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon yaşadığı sakatlıklar sebebiyle yalnızca 20 resmi maça çıkan Hakim Ziyech bu karşılaşmalarda 6 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.